Evde çocuklara öğretebileceğiniz çizim teknikleri

Koronavirüs tedbirleri sebebiyle herkes evlerine çekilirken, evde vakit geçirmek zorunda olan çocukların ise keyifle yapabilecekleri çeşitli aktiviteler var...
Çocuklarınıza çeşitli oyunlar oynatmakla beraber, onlara çizimler de yaptırabilirsiniz.
ELLERİNİ KULLANARAK RENKLİ ÇİZİMLER YAPABİLİRLER
Çocuklarınıza çizim yapmayı öğretebileceğiniz aynı zamanda da onlarla eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacak kolay çizim yöntemlerini ise sizlerle paylaştık.
Evde çocuklarla öğretebileceğiniz çizim teknikleri