Evde çocuklara öğretebileceğiniz çizim teknikleri

1 Ücret ödememek için kadın taksiciyi boğmaya çalıştı Çin'de taksi kamerasına yansıyan dehşet anlarında kadın sürücü ölümden döndü.

2 Kylie Jenner, makyajsız Koronavirüs salgını yüzünden evine kapanan Kyile Jenner, uzun zaman sonra dışarıda görüntülendi.

3 Maskenize yanlışlıkla dokunmanız durumunda dahi çöpe atın Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Hekimi Zehra Yıldız, doğru maske kullanımına ilişkin bilgiler verdi.

4 Osmaniye'de imamdan çocuklara 23 Nisan sürprizi Kadirli ilçesindeki bir imam, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayacak çocuklara Türk bayrağı, balon ve çeşitli süsler hediye etti.

5 Monokl nedir Kullanmı eski zamanlarda aristokratlare arasında oldukça yaygın olan bir gözlük türü olan monokl, kaş çıkıntısının altına sıkıştırılan tekli merceğe verilen isimdir.

6 Enis Arıkan, Aleyna Tilki'yi Kuçük Onur'a benzetti Önceki gün sosyal medyadan takipçilerine sorular soran Enis Arıkan'ın, Aleyna Tilki ile ilgili sorusu olay oldu.