Evde çocuklarla zaman geçirmenin püf noktaları

Koronavirüs yayılımını önlemek için sosyal izolasyon oldukça önemli. Çocuklarda koronavirüs enfeksiyon oranı düşük olmasına rağmen, koronavirüsün yayılmasını önlemek açısından büyük bir önem taşıyor. Bu kapsamda Türkiye'de geçtiğimiz haftalarda 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Peki koronavirüs kaygısı ve stresiyle beraber evde çocuklarla nasıl zaman geçireceğiz?

Öncelikle, çocuklarınızın üzerinde etkisi olabilecek kendi stresinizi yöneterek, evde stresli bir atmosfer yaratmaktan kaçının.

Sürekli evde kalmak bazı çocuklar için travmatik etkiler yaratabilir ancak güvende kalmak için ne yapmaları gerektiği konusunda ailelerinden, yani sizlerden yardım almak, onları rahatlatacaktır.

SALGIN HAKKINDA KORKUTUCU OLMAYIN

Çocukların önünde salgın hakkında korkunç hikayeleri tekrar etmekten ve sürekli salgın haberleri izlemekten ve okumaktan kaçının. Stresli bir ortam da stresli bir ortam oluşturmamaya çalışın.

Çocukları tablet veya bilgisayar oyunlarına terk etmenin dışında eğlenceli aktiviteler bulun. Ayrıca, çocukların sosyal yaşamlarıyla bağlantıda kalabilmeleri için güvenilir internet kullanımına izin verin. Örneğin; çocuklarınızın yakın arkadaşları ile görüntülü görüşme yapması, üstündeki stresi atmaya büyük ölçüde yardımcı olabilir.

Sosyal izolasyon, sosyal bağlantıyı kesmek anlamına gelmez. Çocuklarınız bir doğum günü partisine arkadaşlarını davet etmek istiyorsa, neden hepsini bir video konferansa almıyorsunuz? Gerçekten eğlenceli bir aktivite olabilir.

Çocuklarınızın zihinsel durumlarını evde sosyal izolasyon hakkında ne hissettiklerini anlatmaya davet ederek ara sıra kontrol edebilirsiniz. Ancak kural, koronavirüsü çevreleyen stresli durumdan mümkün olduğunca az bahsetmelerini sağlamak.

Çocuğunuzun evde iyi vakit geçirmesi için aktivitelerinin bittiğini düşünüyorsanız, çocuklarınıza ne yapmak istediklerini sorabilirsiniz. Ancak bu durum, evde kaldığınız süre boyunca çocuklarınızın her dediğini yerine getirmek zorundasınız anlamına gelmez. Disiplin, her yaştan çocuklar için önemli.

Sosyal izolasyonda bazı çocuklar ve yetişkinler stresle başa çıkmak için tıbbi yardıma ihtiyaç duyabilirler. Bu tür sorunlu stresin belirtileri arasında uyku zorluğu, kontrol edilemeyen kaygı veya endişeler ve güçlü bir depresyon hissi bulunur. Bu tarz durumlar için genel bir hastanede koronavirüse maruz kalma riski daha yüksek olabileceğinden, genel bir hastaneden ziyade bir psikiyatri kliniğini ziyaret etmek daha akıllıca olacaktır.

İşte çocuklarınızla evde vakit geçirmenize yardımcı olabilecek 5 ipucu.

1. Kalk ve giyin

Her zamanki saatinizde kalkmak ve giyinmek, çocuklarınızın daha normal hissetmelerine yardımcı olacaktır.

2. Bir plan yapın

Rutin şeyler, çocuklar için bir anahtardır ve çocuklarınıza günlük veya haftalık bir program göstermeseniz bile, bir plana sahip olmak da kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayabilir. Bir plan yapın, bunu renkli ve eğlenceli bir görsel halibe getirin ve herkesin görebileceği bir yere koyun. Bir plana sahip olmak harika ama her zaman programa bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Bu tarz durumlarda esnek olun ve endişelenmeyin.

3. Yemek saatleri oluşturun

Evde olduğumuzda sürekli gelen atıştırmalık hissini hepimiz biliyoruz. Çocuklarınızın yemek zamanlarına bağlı kalmak, günü yapılandırmaya yardımcı olur ve hatta küçüklerinizin ruh haline yardımcı olabilir. Bu durum ayrıca atıştırmalıklar için sizi rahatsız etmelerini engelleyebilir.

4. Hareketli kalın

Çocukların kendilerini iyi hissettiklerinde enerjilerini atmaları oldukça olağan bir durum. Onların enerjilerini atmalarına yardımcı olun. Bu, bir dans öğrenmelerinden çeşitli oyunlara kadar her şey olabilir. Hepinizin birlikte oynayabileceği aile oyunlarını tercih edin.

5. Evde yardım etmelerini sağlayın

Çocukların evde kaldıkları bu dönem, evde yapılması gerekenleri öğrenmeleri için mükemmel bir zaman olabilir. Onlara ev işlerini öğretebilir, bulaşıkları çıkarmak veya kıyafetleri asmak gibi özel bir iş verebilirsiniz.