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Evde egzersiz yapmak için hazırız

Evde egzersiz yapma fikri, çoğu kişiye çok işlevsel ve mantıklı gelmiyor olabilir. Ancak evde hareketsiz kalmamak gerektiğini de unutmamak gerekir.

Haber Merkezi |
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Evde egzersiz yapmak için hazırız

Koronavirüs nedeniyle evde egzersiz yapma düzeyinde artış var. Hepimiz bunun için kendi formüllerimizi üreterek, rahat ettiğimiz şekilde hayatımıza hareket katmaya hazırlanıyoruz.

Evde egzersiz yapmak için hazırız

EVDE EGZERSİZ YAPARKEN DİKKAT EDİLECEKLER

Hal böyle olunca evde egzersiz yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiği de giderek önem kazanıyor.

İşte size konunun uzmanı, Spor Eğitmeni Emine Başarır’dan evde spor için tavsiyeler:

Evde egzersiz yapmak için hazırız

FAZLA YA DA YETERSİZ EGZERSİZ YAPMAYIN

"Kulağa çok güzel geliyor fakat dikkat edilmesi gereken nokta şu; çoğu kişi evde egzersiz yaparken aşırıya kaçma eğilimi taşıyor.

Fazla ya da yetersiz egzersiz yapmak, sağlığınız için uygun olmayabilir ve fiziksel sıkıntıların yanında bağışıklık sisteminiz de bu dengesizlikten olumsuz etkilenebilir.

Evde egzersiz yapmak için hazırız

KENDİ FİTNESS SEVİYENİZİ DOĞRU TESPİT EDİN

Evde egzersiz yaparken kendi fitness seviyeniz ve geçmişinizi, vücudunuzun gerçek ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarınızı doğru tespit etmeniz size fayda sağlar.

KOLAYDAN ZORA DOĞRU

Her zaman kolaydan zora, basitten karmaşığa giden bir yol izleyin.

Evde egzersiz yapmak için hazırız

HAFTADA 3-4 GÜN HAREKET ETMENİZİ SAĞLAYACAK BİR PLAN OLUŞTURUN

Günlük egzersiz sürenizin 1 saati geçmemesi gerekir.

Evde ekipmanım yok diye düşünmeyin. Sandalye, yastık, su veya deterjan şişeleri güzel birer ekipman olabilir.

Evde egzersiz yapmak için hazırız

NABIZ ATIŞLARINIZI KONTROL EDİN

Nabzınızı mutlaka kontrol edin. Nabız ölçen saatiniz ve ekipmanınız yok ise el bileğinden nabzınızı bularak 10 saniye boyunca sayın ve 6 ile çarpın.

AMAN DİKKAT

Nefes nefese kalmanız her zaman çok iyi antrenman yaptığınız anlamına gelmeyebilir, kardiyovasküler sistemin güçlenmesi biraz vakit alabilir. Nabız atışında güvenli suların çok dışına çıkmayın.

Evde egzersiz yapmak için hazırız

SIVI ALIN DOĞRU BESLENİN

Sıvı alımınıza dikkat alın. En önemlisi iyi dinlenin ve doğru beslenin.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPMAK BİRÇOK FAYDA SAĞLAR

Düzenli egzersiz yaparsanız kesinlikle kendinizi daha mutlu ve iyi hissedersiniz, stress seviyeniz düşer. Enerjiniz yükselir. Konsantrasyonunuz ve dikkatiniz artar. Cildiniz güzelleşir.

Düzenli egzersizin şu günlerde sağlayacağı en büyük fayda ise bağışıklık sisteminizi güçlendirmesi."

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