Evde hobi olarak başladı: Mantar yetiştiriciliği aileye geçim kapısı oldu

Arjantin’in San Luis bölgesinde yaşayan Gustavo Togni ve Natalia Nuñez çiftinin hayatı, yıllar önce çıktıkları bir tatilde tattıkları mantar yemekleriyle değişti. Başlangıçta yalnızca sağlıklı beslenmek amacıyla evlerinde mantar yetiştiren çift, zamanla bunu profesyonel bir işe dönüştürdü.

Bir tatil hayatlarını değiştirdi

Aslen Buenos Aires eyaletindeki Tigre kentinden olan çift, yıllar önce San Luis’e bağlı Merlo kasabasına yaptıkları seyahatte mantar yetiştirilen bir işletmeyi ziyaret etti. Gustavo Togni, Bichos de Campo’ya verdiği röportajda, “Mantarlar hakkında hiçbir fikrim yoktu ama tattığım anda hayran kaldım” diyerek o günün hayatlarını değiştirdiğini anlattı.

Çift, bu deneyimin ardından evlerinde küçük çaplı mantar üretimine başladı. İlk hedefleri ticaret değil, kendi sofraları için daha doğal ve sağlıklı ürünler yetiştirmekti. Ancak süreç beklediklerinden çok daha farklı ilerledi.

Pandemi sonrası yeni bir hayat kurdular

2020 yılında Covid-19 pandemisine San Luis’te yakalanan Gustavo ve Natalia, kısa süreliğine geldikleri bölgede kalıcı olmaya karar verdi. Yaklaşık 7 bin nüfuslu San Francisco del Monte de Oro kasabasına yerleşen çift, burada hem el yapımı içecek üretmeye hem de mantar yetiştirmeye devam etti.

Evde yetiştirdikleri mantarlar kısa sürede çevrede ilgi görmeye başladı. Komşularının talepleri artınca üretim büyüdü ve “Buena Honga” isimli küçük aile girişimi ortaya çıktı. Togni, Bichos de Campo’ya verdiği röportajda, “Önce kendi tüketimimiz için üretiyorduk. Sonra komşular istemeye başladı ve zamanla satış yapmaya başladık” ifadelerini kullandı.

Yarışmayı kazanınca üretim büyüdü

Çift için dönüm noktası ise 2023 yılında yaşandı. Gustavo Togni, çevre dostu girişimlere destek veren bir finansman programına katıldı. Yüzlerce proje arasından seçilen Buena Honga, aldığı destek sayesinde üretim alanını büyüttü.

Destek sonrası evlerinin yanına sera ve üretim alanı kuran çift; istiridye mantarı, shiitake, aslan yelesi ve reishi gibi farklı türlerde üretim yapmaya başladı. Ürünler yalnızca taze olarak değil; kurutulmuş, toz, pate, turşu ve tıbbi ekstrakt şeklinde de satışa sunuluyor.

“Ana gelir kaynağımız oldu”

Bugün mantar yetiştiriciliği çiftin en büyük gelir kaynağına dönüşmüş durumda. Ürünlerini yerel pazarlarda, festivallerde ve internet üzerinden satan çift, doğal ve sağlıklı ürünlere olan ilginin her geçen gün arttığını söylüyor.