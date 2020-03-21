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Evde kal çağrılarına rağmen İstanbullular sahillere koştu

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında yetkililerin sokağa çıkmama yönünde uyarılarına aldırış etmeyenler sahillere akın etti. Sahil yollarında trafik yoğunluğu yaşandı.

AA | 21.03.2020 - 16:51..
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Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı.

Türkiyede'de tüm tedbirlere rağmen 670 vaka tespit edilirken, 9 kişi de virüse yenilerek hayatını kaybetti.

Vaka sayısının artması ve ölümlerin yaşanmasıyla, yetkililer alınan önlemleri genişletti.

Virüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, birçok bakalık ve yetkili kurum tarafından "Evde kal" çağrıları yapıldı.

UYARILARI DİNLEMEDİLER

Türk halkının çoğunluğu bu çağrılara uyarken, ciddi bir kalabalık da uyarılara kulak asmadı.

Havanın güzelliğini fırsat bilen İstanbullular da, tüm uyarı ve tehlikeye rağmen sahillere akın etti.

SAHİLLERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Evlerinde kalmayan insanların oluşturduğu trafik yoğunluğu, trafik haritasında iş günlerinde yaşanan yoğunluğa benzer bir tabloya neden oldu.

Evde kal çağrılarına rağmen İstanbullular sahillere koştu

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