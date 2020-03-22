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'Evde kal' çağrısına uyanlara internetten spor programı

Sosyal medya üzerinden canlı yayınlar yapan spor antrenörleri, zumba ve pilates gibi etkinlikler düzenleyerek halkı sağlıklı tutmayı amaçlıyor.

AA | 22.03.2020 - 13:08..
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Koronavirüs salgını yaşandığı bir dönemde, yetkililer özellikle yaşlıları evde kalmaları yönünde sıklıkla uyarıyor.

Uşak'ta Sağlık Bakanlığı'nın "evde kal" çağrısına uyan vatandaşlar için sosyal medya üzerinden bir program başlatıldı.

HEDEF, BU SÜREÇTE SAĞLIKLI KALMAK

Canlı yayınlar yapan spor antrenörleri, zumba, pilates, tae bo ve step aerobik gibi etkinlikler düzenleyerek halkı bu süreçte sağlıklı tutmayı amaçlıyor.

Uşak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen online etkinliklerde, kurumun instagram hesabından her gün öğleden sonra canlı yayınla faaliyetler düzenleniyor.

'Evde kal' çağrısına uyanlara internetten spor programı

PROJEYE GÖNÜLLÜ OLDU

Etkinliklerde zumba, pilates, tae bo ve step aerobik gibi sportif faaliyetlerin yanı sıra, çocuklarlar için de evde yapılabilecek çeşitli aktiviteler ve akıl zeka oyunlarıyla internet üzerinden çalışmalar gerçekleştirilecek.

İnternetten canlı yayın ile zumba eğitimi veren Beden Eğitim Öğretmeni ve Spor Eğitmeni Melis Gültekin, insanlara faydalı olabilmek amacıyla bu projeye gönüllü olduğunu söyledi ve şunları kaydetti:

'Evde kal' çağrısına uyanlara internetten spor programı

SPOR, MUTLULUK HORMONU SALGILIYOR

"Hepimizin evde canı sıkılıyor. Bu şekilde yaptığımız canlı yayınlarla insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. İnsanlardan olumlu dönüşler aldık, evde spor yapmaya başlayınca çok mutlu oldular. Sürekli evde kalınca canımız sıkılıyor ve zaman geçirmek için yiyip içiyoruz ayrıca sağlıksız beslenmeler de oluyor, bunun sonucunda da kilo problemleri başlıyor. O yüzden bu tür etkinliklerle insanlara psikolojik olarak da pozitif fayda sağlayacağız. Ayrıca spor insanlara mutluluk hormonu salgılıyor bu da insanların psikolojilerini pozitif şekilde etkileyecek."

'Evde kal' çağrısına uyanlara internetten spor programı

'Evde kal' çağrısına uyanlara internetten spor programı

'Evde kal' çağrısına uyanlara internetten spor programı


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