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Evde Kal sloganını ezberleyen papağan

Koronavirüsü yenen Uğur Bacak, Pakize isimli papağanıyla 'Evde Kal' çağrısı yaptı.

İHA |
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Evde Kal sloganını ezberleyen papağan

İstanbul Sultanbeyli’de yaşayan Uğur Bacak bir süre önce şikayetlerinin artması üzerine hastaneye başvurdu.

Evde Kal sloganını ezberleyen papağan VİDEO

KORONAYI YENDİ EVİNE DÖNDÜ

Hastanede test yapılan Bacak’a koronavirüs tanısı konuldu. Bir süre hastanede tedavi edilen Bacak, daha sonra tedavi sürecinin tamamlanması ile evine gönderildi.

Bacak, evinde kendisini bekleyen Pakize ismini verdiği papağanı ile uzun uzun hasret giderdi.

İnsanların evde kalmalarını isteyen Bacak, papağanı Pakize ile vatandaşlara mesaj vermek istedi.

Evde Kal sloganını ezberleyen papağan

PAKİZE SLOGANI EZBERLEDİ

Bun üzerine bir süre papağanı ile “Evden çıkmayın, evde kalın” mesajı veren Bacak’ın konuşmalarını ezberleyen papağan Pakize, bu kez kendi başına “Evden çıkma, evde kal” diyerek dışarı çıkan vatandaşları dışarı çıkmaması konusunda uyarması dikkat çekti.

Uğur Bacak ise, “Evden çıkmıyoruz. Sevdiklerimiz ile birlikte lütfen evde kalalım” dedi. Bacak’a 2 kızı da çektikleri videoalar ile vatandaşlara seslenerek destek verdi.

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