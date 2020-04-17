taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9234
Euro
7.5363
Altın
1690.3
Borsa
97746.99
Gram Altın
376.625
Bitcoin
48810.44

Evde kalanlar için sanatçılar söyledi, sağlıkçılar oynadı

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından kurulan gezici müzik grubunun evde kalanlar için verdiği konserde; sağlıkçılar doyasıya eğlenirken, balkon ve camlardan izleyenler ise bol bol alkış tuttu.

İHA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Evde kalanlar için sanatçılar söyledi, sağlıkçılar oynadı

İpekyolu Belediyesi'nin koronavirüsle mücadele sürecinde "Evde Kal Türkiye" çağrılarına uyan ilçe sakinleri için kurduğu gezici müzik grubu, konserlerine devam ediyor.

Türkçe ve Kürtçe şarkılar seslendirerek evde kalanları keyifli zaman geçiren müzik grubunun, bugünkü misafirleri ise sağlık görevlileri oldu.

Evde kalanlar için sanatçılar söyledi, sağlıkçılar oynadı

SAĞLIKÇILAR BOL BOL OYNAYARAK STRES ATTI

Serhat Mahallesi Van Devlet Tiyatrosu bölgesinde sahne alan sanatçıları yalnız bırakmayan İpekyolu İlçe Sağlık Merkezi personelleri de doyasıya oynadı.

Renkli görüntülerin oluştuğu konsere, vatandaşlar da evlerinin balkon ve camlarından alkış tutarak sağlıkçılara destek verdi.

Evde kalanlar için sanatçılar söyledi, sağlıkçılar oynadı

Evde kalanlar için sanatçılar söyledi, sağlıkçılar oynadı

İlginizi Çekebilir
Sağlık Bakanı Koca, korona bilançosunu açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1769'a yükseldiğini duyurdu.
ABD'de korona bilançosu: 33 bin 286 ölüm
ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 296 artarak, 33 bin 286'ya yükseldi.
Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi uzatıldı
Gelir İdaresi Başkanlığı, 30 Nisan'a kadar verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin, 1 Haziran gün sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
Tıka basa dolan minibüse ceza
Büyükçekmece’de uygulama yapan polis, pandemi yasaklarına rağmen tıka basa yolcu alan bir minibüs sürücüne ceza yazdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Koronavirüs ilacı hazır
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Koronavirüs ilacı hazır
1078
Ebru Şallı'nın oğlu yaşamını yitirdi
Ebru Şallı'nın oğlu yaşamını yitirdi
695
Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama
Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama
425
Fatih Portakal: Kaldığımız yerden devam
Fatih Portakal: Kaldığımız yerden devam
1162
Rumların KKTC’ye gönderdiği ilaçlar kriz çıkardı
Rumların KKTC’ye gönderdiği ilaçlar kriz çıkardı
181
Yurt dışından 25 bin Türk vatandaşı daha getirilecek
Yurt dışından 25 bin Türk vatandaşı daha getirilecek
500
Trump: Koronavirüs önlemlerini üç aşamada gevşeteceğiz
Trump: Koronavirüs önlemlerini üç aşamada gevşeteceğiz
86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir