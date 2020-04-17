Evde kalanlar için sanatçılar söyledi, sağlıkçılar oynadı

İpekyolu Belediyesi'nin koronavirüsle mücadele sürecinde "Evde Kal Türkiye" çağrılarına uyan ilçe sakinleri için kurduğu gezici müzik grubu, konserlerine devam ediyor.
Türkçe ve Kürtçe şarkılar seslendirerek evde kalanları keyifli zaman geçiren müzik grubunun, bugünkü misafirleri ise sağlık görevlileri oldu.
SAĞLIKÇILAR BOL BOL OYNAYARAK STRES ATTI
Serhat Mahallesi Van Devlet Tiyatrosu bölgesinde sahne alan sanatçıları yalnız bırakmayan İpekyolu İlçe Sağlık Merkezi personelleri de doyasıya oynadı.
Renkli görüntülerin oluştuğu konsere, vatandaşlar da evlerinin balkon ve camlarından alkış tutarak sağlıkçılara destek verdi.