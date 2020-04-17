Hayırsever, 50 kişinin bakkala olan 33 bin lira borcunu ödeyerek veresiye defterini satın aldı.

4

Evde kalanlar için sanatçılar söyledi, sağlıkçılar oynadı

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından kurulan gezici müzik grubunun evde kalanlar için verdiği konserde; sağlıkçılar doyasıya eğlenirken, balkon ve camlardan izleyenler ise bol bol alkış tuttu.