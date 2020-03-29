Evde kalanlara özel yemek tarifleri

Evdeyken en çok akıllarda dolaşan soru; bugün ne yiyelim? İşte, sizi bu dertten kurtarırken damaklarda lezzetli bir iz bırakacak tarifleri bir araya getirdik ve koronavirüs günlerinde yanınızda olduğumuzu göstermek istedik. Nefisyemek.com olarak koronavirüs karşısında durmaya devam ediyor ve sizleri lezzetli yemek tarifleriyle başbaşa bırakarak #evdepişir diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi, hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

İzmir Bombası Tarifi VİDEO

AKIŞKAN KIVAMIYLA: İZMİR BOMBASI

İzmir’in en meşhur tatlısıyla karşınızdayız. İncecik hamurunun içerisindeki bol çikolata ile ünü bütün ülkeyi etkisi altına aldı. Yoksa siz hala denemediniz mi?

Kremalı Havuç Çorbası Tarifi VİDEO

ŞİFASI BOL: KREMALI HAVUÇ ÇORBASI

Önce şiir gibi görüntüsüyle gözlerinizi büyüleyecek, sonra da tadı damağınızda kalacak. Havuç çorbası deyip geçmeyin, mutlaka bir şans verin...

İslim Kebabı Tarifi VİDEO

PATLICAN SEVERLERE GELSİN: İSLİM KEBABI

Doğu kültüründe patlıcan ve eti buluşturan enfes lezzet ile konuğuz bugün mutfağınıza: İslim Kebabı...

Mercimekli Bulgur Pilavı Tarifi VİDEO

FARKLI BİR LEZZET ARAYANLARA: MERCİMEKLİ BULGUR PİLAVI

Mercimekli bulgur pilavı daha ilk lokmasında sizi çocukluğunuza götürecek. Yanında Fellah Turşusu ile sunmayı ihmal etmeyin…

Deniz Börülceli Mercan Tarifi VİDEO

BALIK SEVERLERİ DE UNUTMADIK: DENİZ BÖRÜLCELİ MERCAN

Ilıman denizlerin en ünlüsü, rengiyle göz dolduran, yumuşacık etiyle damağımızı şenlendiren Mercan Balığı, deniz börülcesi ile enfes bir uyum yakalıyor...

Akçaağaç Şuruplu Pankek Tarifi VİDEO

KAHVALTILARIN ARANANI: AKÇAAĞAÇ ŞURUPLU PANKEK

Akçaağaç şurubunun karamel aroması ve orman meyvelerinin mayhoşluğu ile sınırları zorlayan bu lezzeti, sabah kahvaltılarınızda mutlaka denemelisiniz…

Karnabahar Çorbası Tarifi VİDEO

LEZZETİ BOL: KARNABAHAR ÇORBASI

Kışın en güzel nimetlerinden biri olan Karnabahar çorbasının damaklarınızda bıraktığı lezzete bayılacaksınız...

Bal Kabaklı Castellane Tarifi VİDEO

MAKARNAYA FARKLI BİR YORUM: BAL KABAKLI CASTELLANE

Alternatif bir lezzet arayan makarna tutkunları için kollarımızı sıvadık ve kış mevsiminin simgesi olan bal kabağıyla bir tarif hazırladık…

Erik Soslu Lor Dolaması Tarifi VİDEO

GÖRÜNTÜSÜ ANLATIYOR: ERİK SOSLU LOR DOLAMASI

Çıtır çıtır oluşuyla tatlı severlerin gönlünü fethedecek, lor dolgusu ve enfes sosuyla tadanlardan tam not alan bir tarifimiz var…

Açma Tarifi VİDEO

DAYANILMAZ KOKUSU VE DOKUSUYLA: AÇMA

Sabahları pastanelerden sıcacık aldığınız bütün açmaları unutun! Kendi mutfağınızda kolaylıkla hazırlayacağınız, ustaları kıskandıracak açmanın tarifi bizden, yapması sizden...

Zeytinyağlı Taze Bakla Tarifi VİDEO

BAHARIN HABERCİSİ: ZEYTİNYAĞLI TAZE BAKLA

Pazar tezgahlarında yerini almaya başlamış tazecik baklalarla hazırladığımız zeytinyağlıyı, yolunu gözleyenler pek bir beğenecek…

Yulaflı Atom Bar Tarifi VİDEO

DİYET YAPANLARI UNUTMADIK: YULAFLI ATOM BAR

Ara öğünlerinizde enerjinizi yükseltecek bu masum tatlı, düşük kalorisiyle gönülleri fethetmek için hazırlandı :)

Brokoli Sufle Tarifi VİDEO

YANLIŞ DUYMADINIZ: BROKOLİ SUFLE

Bildiğiniz bütün sufle çeşitlerini unutun! Özellikle et yemeklerine çok yakışan bu lezzet, herkesi kendine hayran bırakacak…

Zencefilli Pancar Çorbası Tarifi VİDEO

GÖZ KAMAŞTIRICI: ZENCEFİLLİ PANCAR ÇORBASI

Soğuk kış günlerinin olmazsa olmazı çorbanıza bir yenisini ekliyoruz. Tadıyla olduğu kadar rengiyle de göz dolduracak bu çorbayı pek bir seveceksiniz…

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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