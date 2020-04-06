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Evde kaldık, şişmanladık

Koronavirüs salgını nedeni ile evlerimizde kalırken sıkça yakındığımız konulardan birisi de sıkıntıdan sürekli yemek yapmamız, çok yemek yememiz ve hareketsizlikten kilo aldığımız oldu.

Özel İçerik |
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Evde kaldık, şişmanladık

Bugünlerde sıkça konuştuğumuz konuların içinde kilo aldığımız yer alıyor. Peki o zaman ne yapalım? Evdeyiz diye, disiplini elden bırakmayalım.

Evde kaldık, şişmanladık

HERKES ŞİŞMANLADIĞINDAN ŞİKAYETÇİ

Sağlıklı günlere formunu koruyarak girmeyi kim istemez. O zaman gelin birlikte yapabileceklerimizin bir listesini çıkartalım.

UYKU DÜZENİMİZE SADIK KALALIM

Akşam yatış saatimizle, sabah kalkış saatimizin eskiden olduğu gibi olmasına sadık kalmaya çalışalım. Daha az ya da daha fazla değil toplam 7-8 saat arasında uyuyalım.

SUYUNA LİMON KOYANLARDAN MISINIZ

Sabah uyandığımızda metabolizmamızı harekete geçirecek ılık su ya da limonlu su içmek alışkanlığını edinmenin tam sırası.

EGZERSİZLERDEN VAZGEÇMEYELİM

Evlerimizde yapabileceğimiz küçük hareketlerle hayatımızdan sporu çıkarmazsak, bu kendimize vereceğimiz en büyük ödül olacak.

Evde kaldık, şişmanladık

KAHVALTIMIZ EN KUVVETLİ ÖĞÜNÜMÜZ OLSUN

Yine 3 öğün yemek yiyelim. Sabah kahvaltımız günün en önemli öğünü olsun. Öğlen ve akşam ise giderek azalan porsiyonlar şeklinde beslenelim.

BELİRLİ BİR SAATTEN SONRA YEMEK YEMEYELİM

Evde kaldık, şişmanladık

Saat 20.00’den sonra yemek yememeye özen gösterelim. Bol bol su içmeye de her zamanki gibi dikkat edelim. Bitki çaylarını da deneyebiliriz.

Evde kaldık, şişmanladık

MUTFAĞIMIZDA HER GÜN FARKLI BİR ÇORBA PİŞSİN

Mutfağımızda mümkünse her gün ya da iki günde bir çorba pişirmeyi alışkanlık haline getirirsek, en azından hareketsiz günlerimizde sağlıklı ve sıvı ağırlıklı gıda almış oluruz. Bu da sindirim sistemimiz için önemli bir yardımcı görevi görür.

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