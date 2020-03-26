Evde kalırken de formunuzu koruyun

Evinizde formda ve hareketli kalabilmek için egzersizi ihmal etmemelisiniz. Bunun için kendinize bir "neden" bulun "Nedeninizi" bilmek, bir fitness programına bağlı kalmanın önemli bir adımıdır.

Motivasyonunuz yeterli değilse, net bir amaca sahip olmak ('nedeninizi' bilmek), önünüze çıkan engelleri ve kafanızdaki egzersiz ile ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırır. Sizin için anlamlı olan açık bir amaç tanımlamaya çalışın ve yardımcı olursa, telefonunuzun arka plan resmi gibi sizin için görünür olan bir yere not edin. Böylece motivasyonunuzu artırabilirsiniz.

Evde sağlıklı bir egzersiz programı için güvenilir eğitmenleri ve yayınları takip etmeyi unutmayın.

GERÇEKÇİ HEDEFLER BELİRLEYİN

Odaklanabileceğiniz ve başarabileceğiniz bir hedefe sahip olmak, egzersizinizin yönünü belirlemeye yardımcı olacaktır. Gerçekten elde etmek istediğiniz ve evinizin sınırları içinde gerçekçi bir şekilde yapabileceğiniz bazı fikirlerin bir listesini yazın.

Bazı örnekler şunlar olabilir:

- Amuda kalkmayı öğrenmek

- Hareket kabiliyetini geliştirmek

- Haftada en az 3 kez evde egzersiz yapmak

- Her sabah 10 dakika esneme hareketleri yapmak

BİR PLAN YAPIN

Şimdi neyi, neden ve ne zaman belirlediğiniz konusunda iyi bir fikriniz olduğuna göre, belirlediğiniz hedeflere nasıl ulaşabileceğinize bakalım. Büyük hedefinizi daha küçük hedefler olarak ayırın ve ayırdığınız zamanda harekete geçebileceğiniz şeyleri düşünün.

Örneğin, hedefiniz aktif kalmak ve haftada 3 kez egzersiz yaparak mevcut durumunuzu korumaksa, ne türk egzersizler yapacaksınız? Tam vücut egzersizleri mi, yoksa 1 ağırlıklı üst vücut seansı, 1 ağırlıklı alt vücut seansı ve 1 kardiyo seansı yapmayı mı tercih edersiniz? Hedeflerinize ve ihtiyaçlarınıza uygun şekilde programınızı özelleştirin.

ÇALIŞMA ALANI KURUN

Yatak odanız, salonunuz ve mutfağınız gibi evinizdeki belirli bir alanı egzersiz için ayırmak, hedeflerinizi destekleyen bir ortam yaratmanıza yardımcı olabilir. Herkesin egzersiz yapabileceği bir oda veya bahçe olmayacaktır, bu yüzden sahip olduğunuz alanla mümkün olan en iyisini yapın. Biraz yer oluşturabilmek için bazı mobilyalar yerini değiştirmek isteyebilirsiniz. Ev egzersiziyle ilgili en iyi şey, iyi bir antrenman yapabilmek için çok fazla alana veya kit parçasına ihtiyacınız olmamasıdır.

EKİPMAN İHTİYACINIZ VAR MI?

Bu; ihtiyaçlarınıza, hedeflerinize ve tercihlerinize bağlı olacaktır. Sadece vücut ağırlığınızı kullanarak etkili bir ev egzersiz planı planlamak mümkündür, böylece ekipman gerekli olmayabilir. Bununla birlikte, özellikle birkaç yıldır eğitim alıyorsanız, ekipmana sahip olmak elbette fayda sağlayabilir. Pratik, çok yönlü ve fazla yer kaplamayan bazı ev jimnastiği ekipmanı, direnç bantları, halter ve yoga matı gibi ekipmanlar alabilirsiniz.

PROGRAMI AŞAMALI OLARAK YOĞUNLAŞTIRIN

Amacınız kas yapmak veya güçlenmekse, vücudunuz yaptığınız egzersize adapte olurken, vücudunuza ani yüklemelerden kaçının. Güç egzersizlerini aşamalı olarak yapmayı unutmayın. Aşırı yüklenmeler, egzersizlerinizi daha zor hale getirir.

Egzersizinizi aşamalı olarak yoğunlaştırmanın yöntemleri şunlardır:

- Artan tekrar sayısı

- Dinlenme süresini azaltmak

- Tempoyu değiştirmek

- İzometrik egzersizler yapmak

- Daha iyi formda egzersiz yapmak

- Artan yük / direnç

- Egzersizin tek taraflı bir versiyonunu yapmak