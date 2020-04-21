Evde kalırken stresi yönetmek

Sosyal mesafeden dolayı birlikte yaşadığımız insanlara dahi uzak durmaya çalışarak geçirdiğimiz süreç bizi kısıtlıyor. Bahar geldi, havalar ısındı, dışarıdaki güzel manzara bizi adeta çağırıyor ve bu çağrının kendisine karşı koymak bile başlı başına bir kaygı sebebi.

Stresin fiziksel ve ruhsal sağlığımız üzerinde olumsuz etkilerini; anksiyete, depresyon ve benzer ruh sağlığı sorunlarına neden olabileceğini hepimiz biliyoruz.

HERKESİN ENDİŞE MERKEZİ FARKLI

Hastalığa yakalanma korkusunun yanı sıra bazılarımız ise sağlıklı günlere gelindiğinde işine dönebilecek mi, geçimini nasıl sağlayacak gibi endişeler yaşıyor. Gençler, girecekleri sınavlara belki de odaklanamıyor, okul arkadaşlarını özlüyor.

BUGÜNLER GECECEK

Önce şunu bilmeliyiz ki bunların hepsi bir süreliğine yaşayacağımız streslerden. Koronavirüs salgını ortadan kalktığında yaşamlarımız tekrar eskisi gibi olacak. Bu sürecin bize kattığı farkındalıkların belki de pozitif katkılarını deneyimleyeceğiz.

Evde kaldığımız günlerde koronavirüs salgınının gelişmeleri takip ederken yaşadığımız duygusal, fiziksel ve ruhsal yorgunluğa iyi gelecek reçete şu:

STRESİN SİNYAL VEREBİLİR

Diş gıcırdatma, kilo alma, baş ağrısı, ruh halinde değişimler, sırt, boyun ağrısı ve uykusuzluk stres yaşadığınızı gösteren sinyaller.

GERGİNLEŞMEYE BAŞLADIYSANIZ ARA VERİN

Eğer evden çalışırken endişeli ya da gergin bir ruh haline girerseniz ya da başınız veya boynunuz ağrımaya başlarsa, kalkıp ara vermenizin zamanı gelmiş demektir.

Pencereden bakın, sevdiğiniz bir işe konsantre olun, müzik dinleyin ya da sessiz bir yere geçerek sakinleşmeyi dinleyin.

YAKIN ARKADAŞLA İLETİŞİM İLAÇ GİBİ GELİR

Ruh halinizi düzeltmek için hislerinizden bahsedebilecek kadar yakın bulduğunuz insanlarla bağlantı kurun. Sosyal medya, video konferans ya da telefon görüşmesi gibi yöntemleri kullanarak sevdiklerinizle her gün iletişim kurmaya özen göstermelisiniz.

HOBİLERİMİZ BİZİ BEKLİYOR

Daha önceden hoşlandığınız bir hobiyi yapmaya çalışın ya da yeni bir aktivite ya da hobi bulmayı deneyin. Bir işe odaklanmak rahatlamanıza ve enerji kazanmanıza yardımcı olacaktır.

TATİL GÜNÜNÜZE UYUN

Her gün aynı işi yapmak ya da ders çalışmak, sizi yaptığınız işe karşı bıkkınlık oluşturabilir. Bir günü tamamen kendinize ayırarak, eskiden olduğu gibi iş günü-tatil günü ayrımı alışkanlığınızı koruyun.

RAHATLATICI NEFES EGZERSİZLERİ YAPIN

Doğal nefes alma diyaframı da içerir. Diyaframı kullanarak nefes aldığımızda, midemiz nefes alırken genişler ve nefes verirken düzleşir. Bir süre sonra, doğru nefes almayı unutup göğsümüzü ve omuzlarımızı kullanmaya başlarız. Bu şekilde alınan kısa ve yetersiz nefesler, stres ve anksiyete seviyesinde artışa neden olabilir.

Her gün 20 dakikaya kadar rahatlatıcı nefes egzersizi yapmak, anksiyete seviyenizin azalmasına ve kendinizi daha dingin hissetmenize yardımcı olur. Ayrıca düzenli egzersiz uyku kalitenizi artırır ve bu da stresin ve yorgunluğun azalmasına yardım eder.