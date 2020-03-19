Evde kalma kuralına uymayan umreciler gözaltına alındı

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Hülya Avşar: Sokağa çıkmakta fayda var

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1 Barolardan Adalet Bakanlığı'na koronavirüs çağrısı Barolar ortak bir bildiri yayınlayarak, mahkemelerde görülen dava ve duruşmaların koronavirüs nedeniyle ertelenmesini istedi

2 Meclis'te koronavirüs oturumu Türkiye'nin yerli tanı kiti geliştirdiğini açıklayan Bakan Koca, ABD'den 500 bin sipariş aldıklarını diğer ülkelerden de talep olduğunu duyurdu.

3 Hülya Avşar: Sokağa çıkmakta fayda var Murat Boz'un koronavirüs salgını tedbirlerini hiçe sayarak tepki çeken "dışarı çıkın" paylaşımının ardından bu kez Hülya Avşar'dan "sokağa çıkmakta fayda var" açıklaması geldi.

4 Tutukluların telefonla görüşme hakkına düzenleme Adalet Bakanlığınca, hükümlü ve tutukluların haftada bir olan telefonla görüşme hakkı haftada ikiye çıkarıldı.

5 İzopropil alkol nedir Günlük hayatta, özellikle temizlik alanında karşımıza sıklıkla çıkan izopropil alkol, hastane veya mutfak gibi alanlarda dezenfekte amaçlı kullanılan malzemelerin ana maddesidir.

6 Sadettin Saran: 14 gün kişisel karantinadayım Yurt dışındaki tatilinden dönen Sadettin Saran, karantinaya girdi.