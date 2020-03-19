Şanlıurfa kent merkezinde, umreden gelen 5 kişi, Sağlık Bakanlığı'nın 14 gün evde kalma uygulamasına uymadıkları gerekçesiyle emniyet ekiplerince gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 5 kişi Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hazırlanan karantina odalarında tedavi altına alındı.
Evde kalma kuralına uymayan umreciler gözaltına alındı İZLE
14 GÜN KALACAKLAR
Şahısların 14 gün süreyle karantina altında tutulacağı öğrenildi. Hastanelerde sağlık çalışanları için de da gerekli tedbirlerin alındığı görüldü.