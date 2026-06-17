Evde yetiştirmesi en kolay çiçek: Tek yapraktan 20 yeni bitki çıkarılıyor

Dekoratif yaprakları ve renkleriyle en sevilen süs bitkilerinden biri olan begonyaları çoğaltmak, doğru teknikle oldukça kolay.

Instagram üzerinden paylaşılan ve kısa sürede trend haline gelen yönteme göre, begonyaların sahip olduğu tek bir yaprak ile 20 yeni bitki elde edebilirsiniz.

Evde begonya çoğaltmaya çalışırken karşılaşılan başarısızlıkların ana sebebi, kesilen yaprak parçalarının doğrudan toprağa dikilmesi.

Uzmanlara göre, yaprakları bölümlere ayırdıktan sonra toprağa yerleştirmeden önce iyileşmeye bırakmak gerekiyor.

Begonya nasıl çoğaltılır?

Sağlıklı ve olgun bir yaprak seçin. Keskin ve temiz bir bıçakla yaprağı en fazla 5 cm’lik bölümlere ayırın. Her parçanın mutlaka bir ana damar (kaburga) içerdiğinden emin olun.

Kesilen bölümleri 12-24 saat boyunca havadar bir yerde bekletin. Bu süre, mantar riskini azaltan koruyucu bir tabaka oluşturur.

Parçaları hindistan cevizi lifi ve inci karışımlı hafif nemli bir alt tabakaya, gömmeden yerleştirin. Nem dengesini korumak için üzerini şeffaf bir plastik veya yemek kabıyla örtün.

Kapları doğrudan güneş almayan, parlak ve dolaylı ışık alan bir yere koyun. 3 ila 6 hafta içinde yeni bitkiler görünmeye başlayacaktır.