Evdeki modemler akıllı telefona ihtiyaç duymadan sizi gizlice takip ediyor

Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları, evlerimizde kullanılan standart kablosuz yönlendiricilerin insan hareketlerini analiz ederek bireyleri tanıyabildiğini ortaya çıkardı.

Geliştirilen bu yeni yöntem, dijital gizlilik ve kitlesel gözetim konusunda dünya çapında çok ciddi endişeleri beraberinde getiriyor.

SİNYAL ÖZELLİĞİNDEN YARARLANAN YENİ SALDIRI YÖNTEMİ

Araştırmacılar, Wi-Fi performansını artırmak için sinyal toplayan şifresiz bir özelliği kullanarak BFId adını verdikleri bir saldırı yöntemi geliştirdi.

Bu yöntem sayesinde yakındaki kötü niyetli kablosuz cihazlar, kullanıcılar durumun farkına bile varmadan pasif olarak tüm hareket verilerini yakalayabiliyor.

Yapay zeka modelleriyle işlenen radyo sinyalleri, mekandaki insanların hareketlerini inceleyerek adeta geleneksel bir kamera gibi radyo görüntüleri oluşturuyor.

Yapılan geniş kapsamlı testlerde sistem, bireylerin yürüme stillerini analiz ederek kişileri yüzde 99,5 gibi neredeyse kusursuz bir doğruluk oranıyla ayırt etmeyi başardı.

TELEFONU KAPATMAK BİLE GİZLİLİK İHLALİNİ ENGELLEMİYOR

Sistem doğrudan kişilerin isimlerini çıkaramasa da, elde edilen izleme verileri geçmiş akıllı telefon kayıtlarıyla birleştirilerek kimliklerin kolayca deşifre edilmesini sağlıyor.

Bu durum kamusal alanlarda insanların gizlice takip edilmesine yol açarken, akıllı telefonları tamamen kapatmak bile bu potansiyel veri ihlalinin önüne geçemiyor.

Uzmanlar, gelecekteki Wi-Fi standartlarına bu tür gizlilik ihlallerini önleyecek koruma önlemlerinin ve şifreleme altyapılarının zorunlu olarak eklenmesini talep ediyor.

Gerekli güvenlik adımları atılmadığı takdirde, bu teknolojinin kamusal alanlarda kontrolsüz ve kapsamlı bir gözetim altyapısına dönüşebileceği uyarısı yapılıyor.