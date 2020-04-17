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Evden atılmakla tehdit edilen kadın yardımları paylaşacak

12 yaşındaki kızına bakabilmek için evlere temizliğe giderek geçimini sağlayan, ancak korona nedeniyle işe gidemediği için evden çıkması istenen kadın, gelen yardımlardan dolayı memnun kaldı.

DHA |
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Evden atılmakla tehdit edilen kadın yardımları paylaşacak

Antalya'da, evlere gündelik temizliğe gidip 12 yaşındaki kizi Nisa Ayvaz'a bakmaya çalışan, kronik astım hastası 33 yaşındaki Ayşe Biçici, koronavirüs nedeniyle eve mahkum oldu.

İşe gidemeyen Biçici, evinin 900 lira olan nisan ayı kirasını ödeyemedi.

Evin kiralanmasında aracı olan emlakçı, sık sık kirayı ödemesi için aradığı kadına son olarak "Anahtarı almaya geleceğim." mesajını gönderdi.

Evden atılmakla tehdit edilen kadın yardımları paylaşacak

HERKES YARDIMA KOŞTU

Kadının çaresizliği gündeme gelince; çok sayıda kişi, devlet kurumları ve belediyeler, yardım için kolları sıvadı.

Bu sayede kirasını ve biriken faturalarını ödeyen Biçici, ihtiyaçlarını karşıladı.

FAZLA GELEN PARAYI PAYLAŞACAK

Biçici, fazla gelen 5 bin lirayı ise Antalya Yardımlaşma Platformu aracılığıyla ihtiyaç sahipleriyle paylaşacak.

Yüzlerce kişinin arayarak yardımda bulunduğunu söyleyen Ayşe Biçici, “Onlar sayesinde kiramı, faturalarımı ödedim. Sosyal medya, cep telefonu aracılığıyla birçok insan bana ulaştı, hala da ulaşmaya devam ediyor. Ben ihtiyaçlarımı karşıladım ve artık desteğe ihtiyacım kalmadı. İhtiyacımdan fazla gelen 5 bin lirayı, yardım eden kişiler adına Antalya Yardımlaşma Platformu'yla paylaştım." dedi.

Evden atılmakla tehdit edilen kadın yardımları paylaşacak

"EMLAKÇI ARAYIP, ÖZÜR DİLEDİ"

Devlet kurumlarından aranarak, kendisine yardımda bulunulduğunu belirten Biçici, “Vatandaşların haricinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi'nden arayarak yardımcı oldular. Konuyu yaşadığımız emlakçı beni aradı. Benden özür diledi ve biz olayı aramızda tatlıya bağladık. Yardım etmek için arayan yüzlerce kişi oldu, ancak bir kişi de arayarak evlenme teklifinde bulundu." diye konuştu.

Evden atılmakla tehdit edilen kadın yardımları paylaşacak

"ÇARESİZ OLMADIĞINI HİSSETTİRDİLER"

Antalya Yardımlaşma Platformu Temsilcisi Halit Mert ise kendilerini de Ayşe Biçici için birçok kişinin aradığını dile getirerek, “Platform olarak Ayşe Hanım gibi yardımcı olduğumuz yüzlerce kişi var. Ayşe Hanım ihtiyacı dışında fazla gelen miktarı, ihtiyacı olanlarla paylaşmak için platformumuza verdi. Bu toplumsal duyarlılığı gösteren herkese çok teşekkür ediyoruz. Ayşe Hanım'a yalnız olmadığını, çaresiz olmadığını hissettirdiler. Herkesi yaşanılan bu sıkıntının uluslararası bir sıkıntı olduğunu bilerek hareket etmeye davet ediyorum." dedi.

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