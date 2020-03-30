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Evden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunu

Koronavirüs nedeniyle evden çalışanlar için, molalarda oynayabileceğiniz 7 farklı android yarış oyununu listeledik.

Haber Merkezi |
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Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında, binlerce insan yaşamını yitirdi.

Şu anda daha çok Avrupa ülkelerinde etkisini gösteren virüs nedeniyle çeşitli önlemler almak zorunda kalan işletmeler, evden çalışma sistemine geçerek hem çalışanlarını koruyor hem de virüsün daha fazla yayılmasını engelliyor.

Biz de evden çalışan okuyucularımızın molalarda oynayabileceği 7 farklı android yarış oyununu listeledik.

1. REAL RACING 3

real

Oldukça gerçekçi bir yarış deneyimi sunan Real Racing 3'te; Lamborghini, Porsche, Mercedes-Benz, Audi gibi 140'tan fazla farklı araba seçeneği var.

 

2. NEED FOR SPEED: NO LIMITS

nfs

İlk olarak 2015 yılında yayınlanan NFS: NO Limits, yıllardır sürekli güncelleniyor ve oyuna yeni otomobiller, parçalar ve modlar geliyor.

 

3. ASPHALT 9: LEGENDS

asphalt

Araba yarılı denince android'de ilk akla gelen isimlerden olan Asphalt serisi, dokuzuncu oyunuyla da oldukça iddialı. Grafikleriyle ön plana çıkan oyunda, 50'den fazla harita bulunuyor.

 

4. GT RACING 2

gt

Yukarıda bahsettiğimiz Asphalt 9'un geliştiricisi olduğu Gameloft'un bir başka oyunu olan GT Racing 2, uzun yıllardır Google Play Store'da yer alan yarış oyunlarından bir tanesi. 71 farklı otomobille sürüş keyfi yaşayabileceğiniz oyunfa, yüzlerce etkinlik bulunuyor..

 

5. ABSOLUTE DRIFT

ab

Noodlecake Studios tarafından geliştirilen Absolute Drift, listemizdekilerden tamamen farklı bir yarış oyunudur. Güçlü grafikle ve gerçekli görüntülerin aksine, tamamen sanatsal bir şekilde oluşturulan pistlerde yarışacağınız bu oyun, diğer yarış oyunları kadar keyif verebiliyor.

 

6. HORIZON CHASE

horozion

Horizon Chase, 80'li ve 90'lı yılların yarış oyunlarına benzeyen klasik bir yarış oyunudur. Kontrollerin son derece basit olduğu oyunda nostaljik mekanlar yer alıyor.

 

7. BEACH BUGGY BLITZ

andrid

Beach Buggy Racing serisinin en son oyunu olan Blitz, gerçekçi grafiklerden ziyade daha çok eğlenceyi ön plana çıkarıyor.

 

Google Play Store'da, yukarıdaki yarış oyunlarından farklı olarak binlerce oyun bulunuyor. Sizin de sıkça oynadığınız bir yarış oyunu varsa, yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.

Instagram: @eshteknoloji

Evden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunu

Evden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunu

Evden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunu

Evden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunu

Evden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunu

Evden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunuEvden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunu

Evden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunu

Evden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunu

Evden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunuEvden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunu

Evden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunu

Evden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunu

Evden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunuEvden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunu

Evden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunu

Evden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunu

Evden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunu

Evden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunu

Evden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunu

Evden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunu

Evden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunuEvden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunu

Evden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunu

Evden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunu

Evden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunuEvden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunuEvden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunuEvden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunuEvden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunuEvden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunuEvden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunuEvden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunuEvden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunuEvden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunuEvden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunuEvden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunuEvden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunuEvden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunuEvden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunuEvden 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Evden çalışırken molalarda oynayabileceğiniz 7 android yarış oyunu

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