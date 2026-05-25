Evghenia Gutul'un mektupları kitaplaştı
Gagavuz Özerk Bölgesi’nin seçilmiş Başkanı Evghenia Gutul’un tutuklu bulunduğu cezaevinde kaleme aldığı 30 mektup, “Gutul Davası: Siyasi Zulmün Anatomisi” adıyla kitaplaştırıldı.
Kuruluş sürecinde Türkiye’nin destek sunduğu ve Türkçe konuşan Gagavuz Türklerinin yaşadığı Gagavuzya Özerk Bölgesi’nin demokratik yollarla seçilmiş başkanı Evghenia Gutul’un, yaklaşık 300 gündür tutuklu bulunduğu cezaevinden yazdığı 30 mektuptan oluşan kitap yayımlandı.
“Gutul Davası: Siyasi Zulmün Anatomisi” isimli kitapta, Gagavuzya ile Moldova merkezi yönetimi arasındaki derinleşen gerilim, Gutul’un tutuklanma süreci ve hücre hapsine alınmasına zemin hazırlayan siyasi baskılar birinci elden aktarılıyor.
KİTAP ÜÇ DİLE ÇEVRİLDİ
Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak hazırlanan kitap, internet üzerinden ücretsiz indirilebiliyor.
KİTABIN KONUSUNUN DAYANAĞI
Moldova’nın özerk bölgesi Gagavuzya’da 2023 yılında gerçekleştirilen başkanlık seçimini kazanmasının ardından merkezi yönetim, Evghenia Gutul’dan yetkilerini devretmesini talep etti.
Ret yanıtı alan Kişinev yönetimi, önce bölge üzerinde baskı uygulamaya başladı, ardından peş peşe ceza davaları açıldı.
Gagavuzya Özerk Bölgesi’nin seçilmiş lideri Evghenia Gutul, 5 Ağustos 2025’te Moldova’nın başkenti Kişinev’de görülen davada 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.