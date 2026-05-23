‘Evi nasıl aldıysan öyle bırak’ dönemi bitiyor

Fahiş kira artışlarından tahliye taleplerine kadar birçok sorunla karşı karşıya kalan kiracılar için evden çıkarken daireyi boyatma zorunluluğu da önemli bir yük oluşturuyor.

Ancak hukukçulara göre ev sahiplerinin sıkça dile getirdiği “Evi nasıl aldıysan öyle bırak” anlayışı artık geçerliliğini yitiriyor.

BOYA MASRAFI TARTIŞMASINA YARGITAY NOKTAYI KOYDU

Kiracıların evi boşaltırken boya ve badana yapmak zorunda olup olmadığı tartışması, Yargıtay’ın emsal kararıyla yeni bir boyut kazandı.

Bursa Barosu avukatlarından Selman Nuri Kaya, kiracı-ev sahibi ilişkisinde bir dönemin kapandığını belirterek, evi yeni boyanmış teslim alan kiracıların yıllar sonra çıkarken “Boyat da öyle çık” talebiyle karşılaşabildiğini söyledi.

KİRA SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Kiracının evi boyatmak zorunda olmadığını ifade eden Avukat Kaya, kira sözleşmesinde “Boyanarak teslim edilecektir” ibaresinin yer almasının da tek başına yasal dayanak oluşturmayacağını dile getirdi. Ev sahibinin, kötü kullanım veya hor kullanımı kanıtlayamadığı sürece boya bahanesiyle depozitodan kesinti yapamayacağını vurguladı.

OLAĞAN YIPRANMA KİRACININ SORUMLULUĞUNDA DEĞİL

Haksız kesinti yapılması halinde kiracıların e-Devlet üzerinden veya doğrudan icra takibi başlatarak depozito iadesini talep edebileceğini belirten Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“Eğer duvarlara bilerek zarar vermediyseniz yani çizme veya hor kullanma söz konusu değilse; yılların getirdiği olağan eskime, boya solması ya da tavan kirlenmesi kiracının sorumluluğunda değildir. Doğal kullanım sonucu ortaya çıkan boya ve tadilat masrafları tamamen ev sahibine aittir. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin emsal kararında da sözleşmede yer alsa bile boya-badananın zorunluluk teşkil etmediği belirtilmiştir.

Kiracının sorumluluk sınırları Türk Borçlar Kanunu’nun 334. maddesiyle çizilmiştir. Buna göre kiracı, taşınmazdaki olağan kullanım kaynaklı aşınma ve bozulmalardan sorumlu tutulamaz. Duvar boyalarının zamanla solması, küçük çiziklerin oluşması veya parkelerin matlaşması gibi durumlar doğal kullanım kapsamında değerlendirilir. Bu nedenle tahliye sırasında kiracının taşınmazı boyatma zorunluluğu bulunmamaktadır.”

SON SÖZÜ YARGITAY SÖYLEDİ

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin içtihat kararında ise şu ifadelere yer verildi:

“Depozito bedeli alınmış olup, tahliye sırasında kiracının mecuru borçsuz ve hasarsız şekilde; boş, temiz, boyalı ve bakımlı olarak teslim etmesi halinde depozitonun aynen iade edileceği belirtilmiştir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 316. maddesi uyarınca kiracı, kiralananı özenle kullanmak ve aynı Kanun’un 334. maddesi gereğince sözleşme sonunda aldığı haliyle kiralayana teslim etmekle yükümlüdür. Ancak kiracı, sözleşmeye uygun kullanım nedeniyle oluşan eskime ve bozulmalardan sorumlu değildir. Sadece kötü kullanım nedeniyle oluşan zarar ve hasarlardan sorumludur.”

Kararda ayrıca, evi özenli kullanan kiracının tahliye sırasında boya ve badana yaptırma zorunluluğunun bulunmadığı vurgulandı.