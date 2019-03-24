Evinde 75 kedi besliyor

1 çocuk annesi kadın, yaşamını 10'u felçli, 12'si kör olmak üzere 75 kedisi ve köpeği 'Patraş' ile sürdürüyor.

Eski sahibi tarafından kürekle dövüldüğü için birçok kemiği kırılan, bu nedenle de ömrünün sonuna dek günlük ilaç kullanması gereken 'Patraş'in kedilerle dostluğu görülmeye değer.

'16 SENEDİR ONLARCA KEDİYLE YAŞIYORUM'

Sokakta yaşayan kedi-köpeklerin bakımını da gönüllü olarak yürüten Açık'ın bu şekilde birebir ilgilendiği hayvan sayısı 150'yi buluyor.

75 kedi ile aynı ortamda bulunmanın zor ancak manevi açıdan tatmin edici olduğunu belirten hayvansever Yasemin Açık, "Her birinin iyileştiğini görmek, yemek yediğini görmek, yaralarının toparlandığını görmek, yardım edebildiğimi bilmek çok mutlu ediyor beni. 16 senedir bu şekilde yaşıyorum. Kör kedilerin normal kedilerden hiçbir farkı yok. Felçli kediler özel bakım gerektiriyor. Günlük olarak tuvalet ihtiyaçları karşılanıyor. 2 veterinerin takibinde tedavilerini ve sağlıklarını kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Mali olarak ciddi bir yük bu. Özel mama yiyenler var, epilepsi, hepatit hastası olan var, felç olanlar var. Onların düşük proteinli mamalar yemesi gerekiyor. Bu bir maliyet tabii ki ama hayvanseverlerin destekleri sayesinde ayakta kalabiliyoruz" dedi.

Mersin'de evinde 75 kedi besleyen hayvansever ViDEO

HAYVANLARI İÇİN SABAH MESAİSİ YAPIYOR

Hayvanlarla ilgilenmek için erken saatlerde uyandığını dile getiren Açık, "Güneş doğmamış oluyor ben kalktığım zaman. 6 ila 8 saat arası temizlik sürüyor. Pansumanları yapılıyor, bezleri değiştiriliyor, tuvaletleri yaptırılıyor. Patraş bana Ankara'dan geldi. 70 kiloluk bir köpekti ve buraya geldiği zaman kedilere zarar vermiş bir köpekti. Bahçenin bir bölümünde ona bir kafes yaptık. Kediler girdi, çıktı. Yüz yüze geldiler derken şu an birlikte yaşıyorlar" diye konuştu.