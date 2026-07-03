Evini satmayı reddetti ama proje değişmedi: Otoyolu etrafından geçirdiler

Çin'in Jiangxi eyaletindeki iki katlı bir ev, ilginç görüntüsüyle dünya gündemine oturdu.

Yeni G206 otoyolu için yürütülen çalışmalar sırasında ev sahibi, kendisine sunulan yaklaşık 1,6 milyon yuan (220 bin dolar) tutarındaki tazminatı kabul etmedi.

Yine de proje değiştirilmedi; yol evin etrafından geçirildi.

Havadan bakıldığında asfaltın ortasında kalan yapı, görünümü nedeniyle "Jinxi'nin Gözü" lakabını aldı.

Pişman oldu

Yetkililer, ev sakinlerinin dış dünyayla bağlantısını sürdürebilmesi için otoyola özel bir erişim yolu yaptı. Ancak yolun hizmete girmesiyle birlikte gürültü, titreşim ve yoğun trafik nedeniyle evde yaşamın oldukça zorlaştığı belirtiliyor.

Yerel basına göre ev sahibi Huang Ping, bugün kararından pişman olduğunu söyledi.

Yol çalışmaları sırasında dahi evin duvarlarında titreşim hissettiğini belirten Huang, "Zamanı geri alabilseydim sunulan teklifi kabul ederdim." ifadelerini kullandı.