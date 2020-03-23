Evlat nöbetindeki aileler sağlık kontrolünden geçti

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 203’üncü gününde de devam ediyor.

AİLELER TESTTEN GEÇTİ

Bağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde görevli sağlık personelleri evlat nöbetindeki ailelere koronavirüs tedbirleri kapsamında, test uyguladı.

Ateş ölçümü başta olmak üzere çeşitli kontroller yapan ekipler, ailelere kendilerine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

DEZENFEKTAN ÜRÜNLERİ DAĞITILDI

Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından hazırlanan ve içinde dezenfektan ürünlerin yer aldığı temizlik ve hijyen ürünlerini takdim etti. Evlat nöbeti tutan aileler, anlamlı davranışından dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür ederek, sağlık çalışanlarını alkışladı.

ÇADIRLAR HER GÜN İLAÇLANIYOR

Ailelerden Süleyman Aydın, “Eylemimizin ilk gününden beri, sağlık çalışanları hepimize destek verdi yanımızda oldular. Biz de aileler olarak kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Çadırımız her gün ilaçlanıyor ve bugün de sağlık kontrolü sağlandı.” dedi.