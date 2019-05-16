taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0259
Euro
6.7469
Altın
1286.06
Borsa
87372.57
Gram Altın
249.649

Evleri tahliye edilen ilçe sakinleri üzgün

Ordu’nun Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle, evlerdeki tahliye işlemleri sürüyor. Bazı vatandaşlar eşyalarını taşırken duygusal anlar yaşıyor.

İHA | 16.05.2019 - 17:08..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Ordu'nun Aybastı ilçesi Sağlık Mahallesi’nde meydana gelen ve şu ana kadar 61 bina, 80 konutun tahliye edildiği, 22 bina ile 31 konutun yanı sıra bir de caminin yıkıldığı heyelan bölgesi, adeta deprem görmüş gibi.

Heyelanda evleri yıkılan veya zarar gören vatandaşlar, eşyalarını tahliye ediyor.

Evleri tahliye edilen ilçe sakinleri üzgün

BELEDİYEYE AİT KAMYONLARLA TAŞINIYOR

Belediyeye ait kamyonlar ve özel kamyonetlere yüklenen eşyalar, farklı yerlere taşınıyor.

Evleri tahliye edilen ilçe sakinleri üzgün

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TAHLİYE

Vatandaşlar, şimdiye kadar böyle bir afetle karşılaşmadıklarını belirterek, eşyalarını gözyaşları içinde tahliye ediyor.

Evleri tahliye edilen ilçe sakinleri üzgün

YARDIM BEKLENİYOR

Zararın çok büyük olduğunu söyleyen vatandaşlar, yetkililerden yardım beklediklerini dile getiriyor.

Evleri tahliye edilen ilçe sakinleri üzgün

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şener Şen bir kez daha linç ediliyor

Şener Şen bir kez daha linç ediliyor

199
Atatürk'ün benzerine yoğun ilgi

Atatürk'ün benzerine yoğun ilgi

638
Enflasyon rakamlarının emekli maaşlarına etkisi

Enflasyon rakamlarının emekli maaşlarına etkisi

139
Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşme yasağı kalktı

Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşme yasağı kalktı

1119
Öğrenciyi döven öğretmene veliler destek verdi

Öğrenciyi döven öğretmene veliler destek verdi

562
AK Parti'nin hedefi küskün seçmen

AK Parti'nin hedefi küskün seçmen

265
Kupa finalinde tartışılan penaltı pozisyonunun yeni açısı

Kupa finalinde tartışılan penaltı pozisyonunun yeni açısı

323
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir