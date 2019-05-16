Evleri tahliye edilen ilçe sakinleri üzgün

Ordu'nun Aybastı ilçesi Sağlık Mahallesi’nde meydana gelen ve şu ana kadar 61 bina, 80 konutun tahliye edildiği, 22 bina ile 31 konutun yanı sıra bir de caminin yıkıldığı heyelan bölgesi, adeta deprem görmüş gibi.

Heyelanda evleri yıkılan veya zarar gören vatandaşlar, eşyalarını tahliye ediyor.

BELEDİYEYE AİT KAMYONLARLA TAŞINIYOR

Belediyeye ait kamyonlar ve özel kamyonetlere yüklenen eşyalar, farklı yerlere taşınıyor.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TAHLİYE

Vatandaşlar, şimdiye kadar böyle bir afetle karşılaşmadıklarını belirterek, eşyalarını gözyaşları içinde tahliye ediyor.

YARDIM BEKLENİYOR

Zararın çok büyük olduğunu söyleyen vatandaşlar, yetkililerden yardım beklediklerini dile getiriyor.