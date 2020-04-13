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Evlerinin balkonundan site sakinlerine konser verdiler

Erzurum'un Oltu ilçesinde amca çocuğu olan piyanist şantörler Mustafa ve Erdi Özden, sokağa çıkma yasağında site sakinlerine evlerinin balkonundan konser verdi.

İHA |
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Evlerinin balkonundan site sakinlerine konser verdiler

Oltu Kerem Evler Sitesi'nde oturan Mustafa ve Erdi Özden, koronavirüs nedeni ile sokağa çıkma yasağında site sakinlerine moral olsun diye bir saatlik bir performans sergiledi.

Evlerinin balkonundan site sakinlerine konser verdiler

Mustafa Özden, "Sokağa çıkma yasağından dolayı halkımız evinde sıkılmasın diye kendi çapımızda kendi balkonumuzda komşularımızı güzel eğlence tarzında hareketli müziklerle coşturmaya çalışıyoruz. İnsanlarımızın neşelerini bir nebze de olsa artırmaya çalışıyoruz" dedi.

Evlerinin balkonundan site sakinlerine konser verdiler

"KOMŞULARIMIZI EĞLENDİREBİLDİYSEK NE MUTLU BİZE"

Erdi Özden ise, "İki günlük sokağa çıkma yasağında insanların güzel duygularına ulaşmasını sağladık. Zorlu günleri unutmalarını sağladık. Eğer komşularımızı eğlendirebildiysek ne mutlu bize" dedi.

Site sakinleri, "Mustafa ve Erdi Özden’in bu güzel jestinden dolayı çok teşekkür ederiz, bunalmıştık eğlendirdiler" dediler.

Evlerinin balkonundan site sakinlerine konser verdiler

Evlerinin balkonundan site sakinlerine konser verdiler

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