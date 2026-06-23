Evlilik kredisinde yaş sınırının yükseltilmesi talebi

Genç çiftlerin evlilik süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla uygulanan faizsiz evlilik kredisi desteğinde yaş sınırının yükseltilmesine yönelik tartışmalar, Kahramanmaraş’ta da karşılık buldu. Kentte evlilik hazırlığı yapan ya da ekonomik nedenlerle evlilik planlarını erteleyen vatandaşlar, destekten daha fazla kişinin yararlanabilmesi için yaş kriterinin yeniden düzenlenmesini istiyor.

EVLİLİK DESTEĞİNE YOĞUN İLGİ

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında hayata geçirilen uygulamayla evlenecek çiftlere iki yılı geri ödemesiz olmak üzere 48 ay vadeli faizsiz kredi imkanı sunuluyor.

Kahramanmaraş’ta programa bugüne kadar 9 bin 175 başvuru yapılırken, başvuruları olumlu değerlendirilen ve eğitim sürecine dahil edilen çift sayısı 4 bin 900’e ulaştı. Bu çiftlerden 1001 çocuk dünyaya gelirken, kredi desteğinden yararlanan çift sayısının ise 3 bin 600 olduğu belirtildi.

VATANDAŞLAR KAPSAMIN GENİŞLETİLMESİNİ İSTİYOR

Kentte yaşayan birçok vatandaş, eğitim süreci, kariyer planlaması, ekonomik şartlar ve deprem sonrası yaşanan zorluklar nedeniyle evlilik yaşının yükseldiğine dikkat çekerek mevcut yaş sınırının bazı kesimleri destek dışında bıraktığını ifade etti.

Vatandaşlar, yaş sınırının artırılması halinde daha fazla kişinin evlilik desteğinden yararlanabileceğini ve bunun aile kurmayı teşvik edeceğini dile getirdi.

“GENÇLER İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT”

28 yaşındaki Yusuf Uslu, evlilik maliyetlerinin gençler için önemli bir yük oluşturduğunu belirterek uygulamanın olumlu sonuçlar doğurduğunu söyledi:

"Geçmişte evlenme oranları daha yüksekti, bugün ise ekonomik şartlar nedeniyle gençler daha fazla zorlanıyor. Devletimizin sunduğu bu destek önemli bir fırsat. Ödeme koşullarının uygun olması da evlilik sürecini kolaylaştırıyor. Böyle projelerin gençlere ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum."

DEPREM BÖLGESİNDE EVLİLİK MALİYETLERİ DAHA DA ARTTI

39 yaşındaki Muhammet Kirişçi ise deprem sonrası bölgede yaşam koşullarının zorlaştığını belirterek evlilik desteğinin önemli bir ihtiyaç haline geldiğini ifade etti:

"Deprem bölgesinde yaşıyoruz ve birçok ihtiyaca ulaşmak eskisine göre daha zor. Bu nedenle evlilik kredisi desteği çok kıymetli. Böyle bir imkan sunulmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz."

“40 YAŞ ÜSTÜ DE DESTEKTEN FAYDALANABİLMELİ”

41 yaşındaki Gökhan Dökücü de evliliğin önündeki tek engelin ekonomik nedenler olmadığını ancak maddi desteğin önemli bir teşvik oluşturduğunu belirtti:

"Aile yapısının güçlendirilmesine yönelik teşvikleri değerli buluyorum. Ancak mevcut uygulamada yaş sınırı bulunuyor. 40 yaş üzerindeki vatandaşların da bu desteklerden yararlanabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Günümüzde evlilik yaşı yükseliyor ve birçok kişi çeşitli nedenlerle daha geç evleniyor."

GÖZLER YAŞ KRİTERİNE İLİŞKİN OLASI DÜZENLEMEDE

Evlilik kredisi uygulamasına yönelik ilginin her geçen gün arttığı Kahramanmaraş’ta vatandaşlar, yaş sınırının yükseltilmesine ilişkin olası bir düzenlemenin daha geniş bir kesimin aile kurma sürecine destek sağlayacağı görüşünü dile getiriyor.

Özellikle ekonomik koşulların ve yaşam maliyetlerinin yükseldiği bir dönemde, evlilik desteklerinin kapsamının genişletilmesine yönelik taleplerin önümüzdeki süreçte de gündemde kalması bekleniyor.