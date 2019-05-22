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Eyfel Kulesi çevresine özel bir park inşa edilecek

Eyfel Kulesi'nin etrafının yeniden yapılandırılması planlanıyor. Proje 2023 yılında tamamlanacak.

Haber Merkezi | 22.05.2019 - 17:30..
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Paris'in simgesi olarak bilinen Eyfel Kulesi'nin çevresi yeniden dizayn edilecek. Fransız yetkililer, Kule'nin etrafına büyük bir park yapacaklarını açıkladı.

Eyfel Kulesi çevresine özel bir park inşa edilecek

ABD VE İNGİLTERE'DEKİ PARKLARLA YARIŞACAK

France 24'ün haberine göre; park; 100 dönümlük arazi üzerine inşa edilecek. Parkın New York'taki Central Park ve İngiltere'deki Hyde Park'la yarışacağı belirtiliyor.

2023 YILINDA TAMAMLANACAK

Fransız hükümeti, parkı 2024 yılında Fransa'da yapılacak Olimpiyat Oyunları'na yetiştirmek istiyor. Bu kapsamda park; 2023 yılında tamamlanacak.

Eyfel Kulesi çevresine özel bir park inşa edilecek

72 MİLYON EUROLUK BÜTÇE

Proje için ise 72 milyon euro bütçe ayrıldı. Parkta ayrıca bisikletliler için özel bir parkur da bulunacak.

Eyfel Kulesi çevresine özel bir park inşa edilecek

Eyfel Kulesi çevresine özel bir park inşa edilecek

Eyfel Kulesi çevresine özel bir park inşa edilecek

(Eyfel Kulesi'nin 130. yıl dönümünden bir gösteri)

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