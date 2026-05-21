Eyfel Kulesi'nden bir parça satılacak: İşte fiyatı

Bir parça Eyfel ister misiniz...

Dünyanın en ikonik yapısı olan Eyfel Kulesi, açık arttırmaya çıkarılıyor.

Eyfel Kulesi'nin orijinal merdivenlerinin bir bölümü önümüzdeki ay Paris'te satışa sunulacak.

Ancak alıcıların hem bütçeye hem de bu parçayı yerleştirebilecek alana sahip olmaları gerekiyor.

CNN International'ın haberine göre "1 Numaralı Bölüm" olarak adlandırılan bu orijinal spiral merdiven kesiti, haç şeklindeki bir taban üzerine oturtulmuş 14 basamaktan oluşuyor. Merdivenin yüksekliği 2,75 metre, çapı ise 1,75 metre ölçülerinde.

Kuleyi açıldığı günden bu yana ziyaret eden yaklaşık 300 milyon insanın büyük bir kısmı, neredeyse bir asır boyunca zirveye tırmanmak için bu basamakları kullandı.

İŞTE FİYATI

CNN'e göre; Parçanın 120.000 Euro ile 150.000 Euro (yaklaşık 140.000-175.000 dolar) arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.