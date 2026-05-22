Eyfel Kulesi’nin merdivenleri 450 bin euroya satıldı

Her şeyi para dedirten satış...

Fransa'nın başkenti Paris'teki Artcurial müzayede evinde dünyaca ünlü Eyfel Kulesi'nin orijinal merdiveninin 14 basamaklı bölümü, açık artırmaya çıkarıldı.

450 BİN EUROYA SATILDI

Gustave Eiffel tarafından 1889'da inşa edilen kulenin ikinci ve üçüncü katları birbirine bağlayan kısmı, 450 bin 160 euroya alıcı buldu.

2.75 metre yüksekliğinde, 1.4 ton ağırlığındaki merdivenin sahibi açıklanmazken, tahmini değerinin (120-150 bin euro) 3 katına satıldığı belirtildi.

"PARİS’TEN BİR PARÇA SATIN ALIYORSUNUZ"

Satışın gerçekleştiği Artcurial Paris müzayede evinin Art Deco tasarım direktörü Sabrina Dolla, Eyfel Kulesi’ne ait bir parçanın yalnızca fiziksel bir nesne olmadığını vurguladı.

Dolla, “Eyfel Kulesi’nden bir parça satın aldığınızda, Paris’ten bir parça satın alıyorsunuz; onun temsil ettiği tüm hayal gücü ve sembolizmle birlikte.” dedi.

MERDİVENLER 40 YILDAN FAZLA SÜRE ÖNCE SÖKÜLDÜ

Eyfel Kulesi’nin orijinal merdivenlerinin toplam 526 feet uzunluğundaki bölümü, 40 yılı aşkın süre önce daha küçük parçalara ayrılarak satıldı.

Bu merdivenler, ziyaretçileri bugün Eyfel Kulesi’nin en yüksek seyir platformuna taşıyan asansörlerle değiştirildi.

DAHA ÖNCE BİR PARÇA 550 BİN EUROYA SATILMIŞTI

Eyfel Kulesi’nin merdiven parçaları, daha önce de yüksek bedellerle alıcı bulmuştu.

2008 yılında bir bölüm, özel bir Amerikalı alıcıya 550 bin euro karşılığında satılarak rekor kırmıştı.

Kulenin 9 ila 30 feet arasında değişen merdiven parçaları, bugün dünyanın farklı noktalarındaki prestijli mekânlarda sergileniyor ya da özel koleksiyonlarda korunuyor.

PARÇALAR DÜNYANIN FARKLI NOKTALARINDA KORUNUYOR

Eyfel Kulesi’nin merdiven parçalarından bazıları New York’taki Özgürlük Heykeli yakınlarında, Japonya’nın Yamanashi bölgesindeki Yoshi Foundation bahçelerinde ve yurt dışındaki özel koleksiyonlarda bulunuyor.

PARİS 2024 OLİMPİYATLARI İLGİYİ ARTIRDI

Sabrina Dolla, Paris 2024 Olimpiyatları’nın Eyfel Kulesi’ne yönelik koleksiyoner ilgisini artırdığını söyledi.

Olimpiyatlar sırasında Eyfel Kulesi, Concorde Meydanı ve Grand Palais gibi Paris’in simge yapılarının öne çıktığını belirten Dolla, “Temsil ettiği anlam ve estetik çekiciliğine yönelik ilgide kesinlikle bir yenilenme görüyoruz.” ifadelerini kullandı.