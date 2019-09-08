EYT'liler Ankara'da miting düzenledi

Ankara Tandoğan Meydanı, son aylarda her yerde sorunlarını dile getirmeye çalışanlara ev sahipliği yaptı.

EYT'LİLER TOPLANDI

Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT), öğlen saatlerinde Ankara Tandoğan Meydanı'nda toplandı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen EYT'liler, yasanın Meclis'ten geçişinin 20. yılında bir kez daha bir araya geldi.

"ALIN TERİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ"

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Gönül Boran, “Ne erken emeklilik istiyoruz ne de bütçeye yük getiriyoruz. 38 yaşında da hiç değiliz. Sadece hukuksuzluğa direnip, alın terinin karşılığı olan haklarımızı istiyoruz” dedi.





HALUK LEVENT KONSER VERDİ

Öte yandan sanatçı Haluk Levent de mitingde sahne aldı. "Beni biraz anlasana" şarkısını EYT'lilerle söyledi.







