EYT'liler düzenleme konusunda ısrarcı

Türkiye'nin gündeminde, uzun bir süredir emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) var.

Özellikle seçim dönemlerinde yapılan mitinglerle kendilerinden söz ettiren EYT'lilere, kötü haber geldi.

"SEÇİM KAYBETSEK DE YOKUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, herkesin vakti geldiğinde emekli olması gerektiğini savundu ve "Tutturmuşlar EYT, İskandinav ülkeleri bu sistemle battı. Milletimizin zararına olan bir şeye yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler." ifadelerini kullanarak tartışmalara noktayı koydu.

"SÖYLEMLER BİZİ DAVAMIZDAN..."

Erdoğan'ın EYT konusunda tavrını net bir şekilde ortaya koymasına rağmen, EYT'liler vazgeçmedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, Twitter hesabından açıklama yaptı.

EYT'nin kazanılmış bir anayasal hak olduğunu belirten Özüpak, "Söylemler bizi davamızdan vazgeçiremez, vazgeçmeyiz. Son sözü EYT söyleyecek." ifadelerini kullandı.