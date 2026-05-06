Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya hakkında tahliye kararı verildi

Futbolda bahis soruşturması...

Türk futbolunda patlak veren bahis skandalıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

EYÜPSPOR BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmada Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, ‘Görevi Kötüye Kullanma’ ve ‘Müsabaka Sonucunu Etkileme’ suçlarından gözaltına alınmıştı.

Mahkemeye çıkarılan Özkaya hakkında, maç sonucunu etkilediği gerekçesiyle tutuklama kararı verilmişti.

TAHLİYE EDİLDİ

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Eyüpspor eski Başkanı Murat Özkaya, ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri ile tahliye edildi.

Öte yandan kulübün Asbaşkanı Fatih Kulaksız hakkında da tahliye kararı verildiği aktarıldı.

DAHA ÖNCE TAHLİYE EDİLENLER

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz haftalarda başka tahliyeler de gerçekleşmişti.

Bu kapsamda futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı serbest bırakılmıştı.

OPERASYONLAR DEVAM EDECEK MESAJI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Sağlam, operasyonları Dünya Kupası'nın ardından devam edeceğini söylemişti.

Sağlam açıklamasında "Dünya Kupası var, ligler bitmek üzere. Bu yüzden operasyonlara bir süre ara verdik. Liglerin bitimiyle birlikte operasyonlar hızlı bir şekilde devam edecek." demişti.

NE OLMUŞTU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakem camiasını sarsan açıklaması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ihbar kabul edilmişti.

Başsavcılık, soruşturmanın derinleşerek süreceğini belirtti. Başsavcılık, süren bir soruşturma olduğunu ve son iddiaların da bu kapsamda ele alınacağını bildirmişti.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılı Nisan ayında futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin karıştığı iddia edilen bahis oynama iddiası kapsamında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.