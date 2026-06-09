Eyüpspor'da Atila Gerin ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu topladığı 33 puanla 15. sırada noktalayan Eyüpspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Küme düşme hattının bir puan üzerinde ligde kalmayı başaran İstanbul temsilcisinde bir veda gerçekleşti.

Eflatun-sarılı ekip, teknik direktör Atila Gerin ile yolların ayrıldığını duyurdu. Eyüpspor Kulübü, yaptığı paylaşımla Gerin'e veda etti.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“4 buçuk yıl boyunca kulübümüzün çeşitli kademelerinde görev alan ve son olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Sayın Atila Gerin’e kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.”

20 MAÇA ÇIKTI

Eyüpspor'da 2022-2026 yıllarında yardımcı antrenör olarak görev alan 58 yaşındaki çalıştırıcı, 4 Ocak tarihinde teknik direktörlüğe getirilmişti.

İstanbul ekibinde 20 maça çıkan Gerin, 1.20 puan ortalaması tutturmayı başardı.

KAYSERİSPOR'A GİDECEK

Atila Gerin'in 1. Lig'e düşen Kayserispor'un başına geçmesi bekleniyor.