Eyüpsultan'da kontrolden çıkan araç, zincirleme kazaya neden oldu
İstanbul Eyüpsultan’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin rampa aşağı kayarak park halindeki araçlara çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.
Bugün saat 11.45 sıralarında, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı İslambey Mahallesi Fındıklı Sokak’ta 34 FP 6447 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle birlikte rampa aşağı kontrolsüz şekilde ilerlemeye başladı.
ZİNCİRLEME ÇARPIŞMA YAŞANDI
Kontrolden çıkan araç önce park halindeki bir otomobile, ardından savrularak önündeki başka bir araca çarptı. Çarpışmaların etkisiyle sokakta kısa süreli panik yaşandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada hafif yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, araçlarda ciddi hasar meydana geldi.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan kaza anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın rampadan kontrolsüz şekilde kayarak park halindeki araçlara çarptığı anlar net biçimde yer aldı.