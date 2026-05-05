Eyüpsultan'da kurban alanında facia: Konteyner yangınında 1 kişi can verdi

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan kurban satış ve kesim alanında, esnafın konakladığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı ve alanı sardı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ, ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yoğun müdahale sonucu yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Alevlerin geceyi aydınlattığı olay, çevrede büyük panik yarattı.

KONTEYNERDE CANSIZ BEDEN BULUNDU

Soğutma çalışmaları sırasında konteyner içerisinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin, satış alanında çalışan arkadaşını ziyarete gelen Bekir Yazıcı olduğu belirlendi.

Yazıcı’nın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Olayın ardından Bekir Yazıcı’nın arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişi, yangınla ilgili şüphe kapsamında gözaltına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Olay yerinde konuşan kurban satıcısı Başaran Demir, yaşananları büyük bir şokla öğrendiklerini belirtti. Demir, “Misafir olarak gelmişti, birlikte çay içmişler. Gece herkes evine gitmiş. Sabah saatlerinde yangın haberi geldi. Ne olduğunu biz de anlayamadık.” dedi.

Yangının elektrik kontağı veya başka bir nedenden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken kesin nedenin, yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.