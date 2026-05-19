Eyüpsultan'da seyir halindeki tır alev aldı

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde seyir halindeki bir TIR’da çıkan yangın, kısa sürede aracı sardı. Hasdal-Kemerburgaz Yolu üzerinde meydana gelen olayda tır, itfaiyenin müdahalesine rağmen demir yığınına döndü.

Havalimanı istikametinde ilerleyen araçta çıkan yangın, çevredeki sürücülerin dikkati sayesinde fark edildi.

SEYİR HALİNDEKİ TIR’DA ANİ YANGIN

Dorsesiz ilerleyen tırın kupasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücüler ve çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede büyüyen yangın, aracın tamamına yayıldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ, SÜRÜCÜ KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Tır sürücüsü yangından yara almadan kurtulurken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

TIR DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Yoğun alevlerin etkisiyle tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Araçtan geriye demir yığını kaldı.

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

YANGIN ANI KAMERAYA YANSIDI

Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tırın kısa sürede alevler içinde kaldığı anlar yer aldı.