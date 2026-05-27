Eyyüp Kadri İnan’dan 27 Mayıs mesajı: Darbe zihniyetini lanetliyoruz

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadri İnan, 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü için bir paylaşım yaptı.

İnan, “Bugün, Türkiye’nin demokrasi hafızasında derin bir yara olan 27 Mayıs 1960’ın yıl dönümündeyiz. Yıllarca bu kara günü ‘bayram’ diye kutsayarak millete dayatan o utanç verici darbe zihniyetini bir kez daha şiddetle lanetliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İnan, açıklamasında Özgür Özel’e de göndermede bulundu. İnan, “Bir siyasi partinin vesayetle ve yargı kollarının gölgesiyle nasıl hareket ettiğini görmek istiyorsa dönsün 27 Mayıs’a baksın” dedi.

"BEYAZ İHTİLAL MİLLETİN İRADESİDİR"

İnan, 14 Mayıs 1950 seçimlerini “Beyaz İhtilal” olarak nitelendirerek, merhum Başbakan Adnan Menderes liderliğinde milletin tek parti yönetimine son verdiğini belirttiği açıklamasında, “Millet kendi kaderine el koymuş, vesayetin zincirlerini kırmıştır” ifadelerine yer verdi.

27 Mayıs darbesinin, 1950’de ortaya çıkan demokratik dönüşümü hedef aldığını öne süren İnan, darbeyle birlikte milli iradenin baskı altına alındığını belirtti.

MENDERES, ZORLU VE POLATKAN

İnan açıklamasında, idam edilen devlet adamları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı da anarak, “Milletin emanetini yere düşürmeyen demokrasi kahramanları” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin, Menderes döneminde başlayan siyasi çizginin devamı olduğunu vurgulayan İnan, 2002 sonrası dönemi ise “Anadolu İhtilali” olarak tanımladı.

"15 TEMMUZ DARBE TEZİNİN TARİHE GÖMÜLDÜĞÜ GÜNDÜR"

İnan, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin yalnızca bir darbe girişiminin püskürtülmesi olmadığını belirterek, “Milletimiz o gece vesayetçi darbe tezini tarihin çöplüğüne gömdü” dedi.

15 Temmuz’un “gerçek demokrasi bayramı” olduğunu söyleyen İnan, milli iradenin Türkiye’de artık tartışılmaz hale geldiğini ifade etti.

Açıklamasının sonunda İnan, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı rahmetle andıklarını belirterek, “Söz de karar da milletindir” mesajını yineledi.