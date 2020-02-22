Ezgi Eyüpoğlu ve Oğulcan Engin'den ilk kare

Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın hayali gerçek oluyor.

Oğulcan Engin'in yakın zamanda dünyaevine gireceği konuşuluyor. Gelin adaylarını sık sık beklediğini dile getiren Seda Sayan ise muradına erdi.

AŞIKLAR GÖRÜLDÜ

Sayan'ın gözünden sakındığı oğlu Oğulcan, geçtiğimiz yıl uzun süredir birlikte olup evlendiği Kaan Yıldırım'dan ayrılan Ezgi Eyüpoğlu ile birlikte...

UTANGAÇ ÇİFT

İlk kez bir filmin galasına birlikte katılan çift, bu kez yan yana görüntülendi. Magazin muhabirlerinin Emirgan trafiğinde görüntülediği çiftin utangaç halleri, dikkat çekti.

YEMEK YEDİLER

Yeniköy'de bir mekanda yemek yiyen Ezgi Eyüpoğlu ve Oğulcan Engin çifti, sonrasında Eyüpoğlu'nun Anadolu yakasındaki evlerinin yolunu tuttu.

SEDA SAYAN'DAN ONAY

Öte yandan Oğulcan Engin'in annesi Seda Sayan'ın da bu ilişkiye tam not verdiği öğrenildi.