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Ezgi Mola donör olacak

Oyuncu Ezgi Mola, Kızılay Kan Merkezi'ne giderek kök hücreyle bir hastaya donör olmak istediğini söyledi.

Haber Merkezi | 07.01.2019 - 12:54..
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Ezgi Mola, donör olabilmek için Kızılay Kan Merkezi’ne giderek kan verecek.

Ezgi Mola donör olacak

"BELKİ CAN KURTARIRIM"

Instagram’da açıklama yapan oyuncu, “Bu tip sağlık sorunları bizim başımıza gelmeden, böyle bir adım atabiliriz. Belki kanım uyar ve bir can kurtarırım. Ya da siz de olabilirsiniz. Böyle farkındalık yaratıp adım atalım. Korkulacak bir şey yok, sadece kan veriyorsunuz” diye konuştu.

"HASTAYI YARI YOLDA BIRAKMAMAK İÇİN VAZGEÇMEMELİSİNİZ"

Takipçilerinden de yardım isteyen Ezgi Mola, “Birilerine iyi gelmek, bize de kendimizi güzel hissettirmez mi? Onların sağlığına kavuşması ve hayatını kurtarmak için adım atmak, kendimizi biraz daha işe yarar gibi hissederiz. Başvuru yapanların üçte ikisi vazgeçiyormuş. Hastayı yarı yolda bırakmamak için vazgeçmemelisiniz” şeklinde konuştu.

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