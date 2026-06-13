Ezgi Mola'nın Can Şengün ile aşk yaşadığı iddia edildi

Rol aldığı birçok proje ile adından söz ettiren Ezgi Mola, geçtiğimiz yıl 2 yıllık evliliğinden tek celsede boşanmıştı.

Boşanmanın ardından özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu hakkında yeni bir aşk iddiası gündeme geldi.

TARKAN'IN GİTARİSTİ İLE AŞK İDDİASI

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddialara göre, başarılı projelerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ezgi Mola, Tarkan’ın gitaristi Can Şengün ile yeni bir ilişkiye başladı.

KONSERDE TANIŞTIKLARI KONUŞULUYOR

Megastar Tarkan'ın Ocak ayında gerçekleştirdiği bir konseri izlemeye giden ünlü oyuncunun, Can Şengün ile burada tanıştığı öne sürüldü.

Öte yandan çiftin gözlerden uzak yaşamaya çalıştığı da iddialar arasında yer aldı.

TEK CELSEDE BOŞANMIŞTI

Ekranların ünlü oyuncusu Ezgi Mola ile işletmeci Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs 2023'te evlenmiş, aynı yıl içerisinde çocukları Can'ı kucaklarına almıştı.

Özel hayatından sorunlar yaşayan Mola, 26 Haziran tarihinde 2 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını sosyal medyadan duyurmuştu.