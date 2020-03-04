Ezgi Sertel: Bizim 40'ımız çıktı

Sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel, set arkadaşı Ozan Çobanoğlu 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

Arka Sokaklar dizisinden tanıdığımız ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu ve bir dönem Türkiye'nin lezzetlerini tanıtan bir program ile adından çokça söz ettiren Ezgi Sertel, Ocak ayının son günlerinde ikizlerine kavuşmuştu.

GÜZELLİKLER DİLEDİ

Ezgi Sertel, ikizlerinin 40'ı çıkınca sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşarak "Bizim 40’ımız çıktı. Allah herkesin evladıyla beraber benim yavrularıma da güzellikler nasip etsin" notunu düştü.