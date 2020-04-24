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Ezgi Sertel, ikizlerin yüzünü gösterdi

Ünlü sunucu Ezgi Sertel, ikizleri Mert ve Tibet 3 aylık oldu.

Haber Merkezi |
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Ezgi Sertel, ikizlerin yüzünü gösterdi

2016 yılında oyuncu Ozan Çobanoğlu ile nikah masasına oturan Ezgi Sertel, geçtiğimiz ocak ayında da ikizleri Mert ve Tibet'i dünyaya getirmişti.

Sertel'in ikiz bebekleri 3 aylık oldu. Ezgi Sertel çocuklarının yüzünü ilk kez 23 Nisan'da gösterdi.

Sertel fotoğrafların altına şu notu düştü:

"İLK 23 NİSAN BAYRAMI"

"Bu sene çocuklarımın ilk 23 Nisan Bayramı.. Tabii şu an hiçbir şey anlamasalar da her yıl coşkuyla kutlayacakları M. Kemal Atatürk'ü her daim minnetle anacakları güzel bir bayram günü olacak.. 100.yılında Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum"

Ezgi Sertel, ikizlerin yüzünü gösterdi

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