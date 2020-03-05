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Ezgi Sertel, isyan etti

40 günlük bebekleriyle Instagram'dan fotoğraf paylaşan ünlü sunucu Ezgi Sertel'i sosyal medyada linç ettiler.

Haber Merkezi | 05.03.2020 - 13:05..
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Arka Sokaklar dizisinden tanıdığımız ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu ve bir dönem Türkiye'nin lezzetlerini tanıtan bir program ile adından çokça söz ettiren Ezgi Sertel, ocak ayının son günlerinde ikizlerine kavuşmuştu.

KÖTÜ YORUMLAR CANINI SIKTI

Ezgi Sertel, ikizlerinin 40'ı çıkınca sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşarak "Bizim 40’ımız çıktı. Allah herkesin evladıyla beraber benim yavrularıma da güzellikler nasip etsin" notunu düşmüştü. İkiz bebeklerini kucağına alan sunucu Ezgi Sertel sosyal medya linci kurbanı oldu.

Güzel sunucu bu fotoğrafları paylaştıktan sonra çirkin yorumlara maruz kaldı.

Ezgi Sertel, isyan etti

Sertel, yaşadıklarını canlı yayında anlattı:

"HAMİLELİĞİM ZOR GEÇTİ"

"İnsanlar hep doğallıktan bahsediyor ama filtresiz de gezmemizi istemiyorlar galiba! Hamile fotoğrafıma inceltmem mi gerekiyor onu da bilemedim. Hamilelik dönemimde de bu tarz kötü yorumlara maruz kaldım. Hamile bir kadın bazen üzgün, bazen kaygılı çok karışık hisler yaşıyor. Bu süreçte sadece fiziksel ve biyolojik hisler yaşamıyorsunuz, psikolojik olarak da etkilendiğiniz bir dönem. Benim hamilelik sürecim zor geçti, son iki ayı yatarak tamamladım. Erken doğum riskim vardı, operasyon geçirdim sadece ihtiyaç için kalktım yataktan.

Son iki ay yatarak geçirdiğim için hiç hamilelik fotoğrafım yoktu. Ben de çekilmek istedim, hazırladılar beni birkaç poz çektiler, onları da paylaşmak istedim. O fotoğraflardan sonra ‘burnu büyümüş’ dediler. Bu tarz kötü yorumlar hep geldi.

"ÇOK MUTLUYUM""

Yeni doğum yapmış bir kadın olarak ilk önceliğimiz kilo mu onu da bilemedim. Çok mutluyum çocuklarım çok sağlıklı, ben çok sağlıklıyım. Benim için önemli olan buydu, zor bir hamilelik süreci geçirdim.

"İNSAN ETKİLENİYOR"

Bunu yapan kadınlar kadının kadına yaptığını kimse yapmıyor. Hayatında istediği konumda değilse, eşi istediği ilgiyi göstermiyorsa, hayallerine sahip olamamışsa sizi hedef alıyor. Bunları ‘kafaya takmıyorum’ demiyorum çünkü dönem dönem insan etkileniyor.

"KİLO MU VEREYİM"

En çok canımı yakan yorum ‘hamilelik insana yakışır, ama bu kadar çirkinini ilk kez görüyorum’ mesajı beni çok üzdü. Allah ıslah etsin bunun vebali var. Birisi yazmış ‘kadının sütü kesilse ne yapacaksınız’ diye… Ben yeni doğum yapmışım ‘kilomu vereyim’ derdinde değilim. 40’ımız çıktı çocuklarla bir toparlanma sürecindeyim, nasıl beslenmeliyim bunlara bakıyorum ben. O kişiler nasıl üzerim, nasıl kırıcı olurum bunu düşünüyorlar.

"ANNEM ÇOK ÜZÜLDÜ"

Kimseyi her zaman memnun edemiyorsunuz. Benim önceliğim çocuklarım onlar sağlıklı olsun gerisi önemli değil. İnsanların kilolarının konuşulması saçma geliyor. Neden hep insanların dış görüşünü hakkında yorum yaparız. Kendinize böyle bir şey yapıldığını düşünmeniz gerek. Gelen yorumlara en çok annem üzüldü. Ben beslenmeme dikkat ediyorum, çocuklarım için yaşıyorum."

Ezgi Sertel, isyan etti

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