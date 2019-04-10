F-35 ile Su-57 arasındaki farklar

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi tercihinin ardından ABD'li kaynaklar, F-35 uçaklarının tesliminin mümkün olamayacağı yönünde açıklamalarda bulundu.

F-35'ler olmazsa Türkiye, ihtiyacı olan uçakları herhangi bir yerden almak durumunda kalacak. Bunun üzerine gözler, F-35’in alternatifi olan Su-57'ye çevrildi. 5. nesil savaş uçağı olan Su-57, Rus Hava Kuvvetleri envanterine bu yıl girmesi bekleniyor.

SU-57 VE F-35’İN ÖZELLİKLERİ

-Rus Hava Kuvvetleri envanterine Su-57'nin bu yıl girmesi bekleniyor. F-35 ise başta programda yer alanlar olmak üzere bir dizi ülkede kullanılıyor.

-Su-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor.

-F-35 ise kısa mesafeli kalkış ve iniş, dikey kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri ve kapalı bölmelerde silah sistemleriyle görev yapıyor.

-Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı saatte 2 bin 600 kilometre azami hıza, F-35 saatte bin 931 kilometre azami hıza sahip bulunuyor.

-Su-57, 5,8 saat uçarken, F-35'te bu süre 2 saat 36 dakika. Su-57, 10 bin kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 35 bin 480 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 11 bin 100 kilogram iç yakıt rezervi bulunuyor.

-F-35 ise 8 bin 160 kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 31 bin 751 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 8 bin 900 kilogram iç yakıt rezerviyle görev yapabiliyor.

(SU-57)

(F-35)