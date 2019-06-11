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F-35 projesi tehlikeye girdi

ABD'nin Türk pilotlara eğitimi kesmesi projenin çökmesine yol açabilir.

AA | 11.06.2019 - 07:56..
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F-35 projesi tehlikeye girdi

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, F-35 eğitimi kapsamında Amerika'da bulunan Türk pilotların Arizona'daki hava üssünde artık uçmadığını duyurdu.

S-400'ler alımını gerekçe göstererek bu kararı duyuran ABD, Türkiye'yi F-35 programından çıkarması halinde zor durumda kalacak.

MİLYAR DOLARLIK PROJE ÇÖP OLABİLİR

Ülkenin önemli uçak sanayi firmaları, F-35'in en kritik parçalarını üretip ihraç ediyor. Bu noktada Türkiye'ye uygulanacak bir yaptırım, milyar dolarlık projenin çöp olması manasına geliyor.

Türkiye'nin önde gelen uçak, uzay ve savaş sanayii firmaları ABD'nin gururlu F-35'lerine parça üretiyor. Türkiye 5'i kritik toplanda 937 parça üretiyor. Bu parçalar her ne kadar dışardan temin edilebilecek gibi olsa da, Türkiye bu pazarda tek ve lider konumunda.

F-35 projesi tehlikeye girdi

BLOOMBERG TÜRKİYE'NİN ÖNEMİNİ YAZMIŞTI

ABD merkezli Bloomberg Businessweek, Türkiye’nin F-35 projesindeki kritik rolünü tüm dünyaya hatırlatan bir haber yayınlamıştı.

''Türkiye havacılık mamullerinin üretiminde küresel bir lider'' değerlendirmesinde bulunan Bloomberg, yayınladığı “Lockheed’in F-35’lerinin Türkiye problemi var” başlıklı makalede 'F-35'in 12 milyar dolar değerindeki parçalarını 10 Türk şirketi imal ettiği, kokpit, ekranı teçhizatı gibi bazı parçaların ise dünyadaki tek kaynağının Türkiye olduğunu belirten ifadelere yer vermişti.

F-35 projesi tehlikeye girdi

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