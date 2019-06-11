F-35 projesi tehlikeye girdi

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, F-35 eğitimi kapsamında Amerika'da bulunan Türk pilotların Arizona'daki hava üssünde artık uçmadığını duyurdu.

S-400'ler alımını gerekçe göstererek bu kararı duyuran ABD, Türkiye'yi F-35 programından çıkarması halinde zor durumda kalacak.

MİLYAR DOLARLIK PROJE ÇÖP OLABİLİR

Ülkenin önemli uçak sanayi firmaları, F-35'in en kritik parçalarını üretip ihraç ediyor. Bu noktada Türkiye'ye uygulanacak bir yaptırım, milyar dolarlık projenin çöp olması manasına geliyor.

Türkiye'nin önde gelen uçak, uzay ve savaş sanayii firmaları ABD'nin gururlu F-35'lerine parça üretiyor. Türkiye 5'i kritik toplanda 937 parça üretiyor. Bu parçalar her ne kadar dışardan temin edilebilecek gibi olsa da, Türkiye bu pazarda tek ve lider konumunda.

BLOOMBERG TÜRKİYE'NİN ÖNEMİNİ YAZMIŞTI

ABD merkezli Bloomberg Businessweek, Türkiye’nin F-35 projesindeki kritik rolünü tüm dünyaya hatırlatan bir haber yayınlamıştı.

''Türkiye havacılık mamullerinin üretiminde küresel bir lider'' değerlendirmesinde bulunan Bloomberg, yayınladığı “Lockheed’in F-35’lerinin Türkiye problemi var” başlıklı makalede 'F-35'in 12 milyar dolar değerindeki parçalarını 10 Türk şirketi imal ettiği, kokpit, ekranı teçhizatı gibi bazı parçaların ise dünyadaki tek kaynağının Türkiye olduğunu belirten ifadelere yer vermişti.