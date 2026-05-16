FA Cup'ı Chelsea'yi deviren Manchester City kazandı
Manchester City, FA Cup finalinde Chelsea'yi 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
İngiltere Federasyon Kupası finalinde Chelsea ile Manchester City karşılaştı.
Mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başaran Manchester City'nin golünü 72. dakikada Antoine Semenyo attı.
10 YILDA 20. KUPA
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, bu sonuçla FA Cup'ın sahibi oldu.
İspanyol teknik adam, takımın başında 10 yılda 20. kupasını kazandı.
