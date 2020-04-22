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Fabrikadaki halaylı doğum günü partisine ceza yağdı

Düzce'de bulunan bir tekstil fabrikasında işçiler, patronlarının doğum gününü halay çekerek kutladı. Fotoğrafların sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışanlara ve fabrika yönetimine ceza kesildi.

İHA |
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Fabrikadaki halaylı doğum günü partisine ceza yağdı

Düzce’nin Gölyaka sapağında bulunan DORÜS sanayi alanı içerisindeki bir tekstil fabrikasında işçiler, iş yeri sahibi S. Ö. için doğum günü partisi düzenlendi.

Partide oyun havası ile oyun oynayan ve halay çeken işçiler, doğum günü partisinin fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Fabrikadaki halaylı doğum günü partisine ceza yağdı

KURALLARA UYMAYANLAR TESPİT EDİLDİ

Paylaşılan fotoğrafların ardından harekete geçen Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Düzce İl Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına aykırı hareket ettiği gerekçesi ile iş yeri yönetimi ile birlikte toplamda 15 kişinin kurallara uymadığını tespit etti.

Fabrikadaki halaylı doğum günü partisine ceza yağdı- İZLE

Yapılan tespitler sonrasında İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereği kişi başı 3 bin 150 liradan, toplamda 47 bin 250 lira cezai işlem uygulandı.

Fabrikadaki halaylı doğum günü partisine ceza yağdı

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