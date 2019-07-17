FaceApp yaşlandırma uygulamasındaki büyük tehlike

Muhammet KARAL - Özel içerik / [email protected]

Özellikle android akıllı telefon kullanıcıları, birçok yaşlandırma uygulamasının yıllardır Google Play Store'da olduğunu biliyor. Ancak son günlerde FaceApp isimli uygulama bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu ve ünlü kişiler de dahil olmak üzere birçok kullanıcı yaşlı fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Peki uygulama mağazalarında yılalrdır birçok yaşlandırma uygulaması varken neden bu uygulama bir anda popüler hale geldi?

FaceApp uygulamasıi kullancııların yüklediği fotoğrafları kendi işleme teknolojisiyle birleştirip çeşitli efekler uygulanmasını sağlıyor. Bu efektlerden en çok kullanılanı ise yaşlandırma tekniği. Uygulamada ayrıca birkaç ücretisiz efekt daha bulunsa da çoğu efektler ücretli olarak satılıyor.

FACEAPP KULLANICI VERİLERİNİ TOPLUYOR

FaceApp uygulamasını indirdiğinizde telefonunuzdaki dosyalara erişebilmek için sizden birkaç izin talep ediyor. Uygulamanın gizlilik politikasında ise kullanıcı verierinin toplanabileceği ve diğer şirketlerle paylaşılabileceği açıkça belirtilmiş durumda.

Yani bir kullanıcı FaceApp uygulamasını yüklediğinde otomatik olarak bu unsurları kabul etmiş sayılıyor ve veri paylaşımına izin veriyor.

Aslında birçok mobil uygulama siz farkında olmasanız bile verilerinizi toplayıp farklı kuruluşara reklam amaçlı satıyor. Ancak FaceApp uygulamasının bir anda popüler hale gelmesi, toplanan veri boyutunu da inanılmaz derecede artırabiliyor.

2017 yılında yayınlanmasına rağmen 2 yıl sonra ülkemizde bir hayli popüler hale gelen uygulama, geliştiricileri de bir hayli şaşırtmış durumda.

Facebook'un birçok kullanıcının verilerini sattığı Cambridge Analytica skandalından sonra hiçbir uygulamaya güvenmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmakta fayda var.

GEÇMİŞE BİR YOLCULUK YAPALIM: 2017

Şimdi sizleri FaceApp uygulamasının yayınlandığı yıla, yani 2017'ye götürelim ve hukuk firması Marque Lawyers'ın yönetici ortağı olan Michael Bradley'ın açıklamalarına yer verelim:

''Yüzlerini isimleriyle veya diğer verilerle birlikte uygulamalarla paylaşan kullanıcılari gelecekte kullanılmak üzere tasarlanmış yüz tanıma sistemleri için oldukça savunmasız hale gelebilir. FaceApp'ın gizlilik politikasına baktığımızda, uygulamayı kullanan kullanıcılar verilerin FaceApp uygulamasına gönderilmesini kabul etmiş sayılıyor. Uygulama ise bu verileri diğer şirketlerle paylaşabileceğini gizlilik politikasında açıkça belirtiyor.''

''FaceApp eğer ileride başka bir şirkete satılırsa, kullanıcı bilgilerinin bulunduğu veritabanı da o şirkete satılmış olacak. FaceApp gibi uygulamaları kullanırken, yüz verilerimizin kolaylıkla siber korsanların eline geçebileceğini de unutmamak gerekir.''

2017 YILINI İNCELEMEYE DEVAM EDİYORUZ

FaceApp uygulamasının 2017 yılında yayınlandığını yazımızın başında sizlerle paylaşmıştık. Uygulama ilk yayınlandığında başta ABD olmak üzere birçok ülkede popüler olmaya başladı. Ancak uygulamanın o yıllarda bir anda popüler olması birçok güvenlik şirketinin de dikkatini çekti.

Kaspersky Lab’daki güvenlik araştırmacısı David Emm,''İnsanlara bir uygulamayı indirmeden ve gizlilik ayarlarını kabul etmeden önce verilerinizin nasıl kullanılabileceğini düşünmeleri ediyoruz.” açıklamasını yaparak FaceApp uygulamasının tehlikeli olabileceğine vurgu yaptı.

BU NE YAMAN ÇELİŞKİ?

FaceApp uygulaması, 2014 yılında kurulan Wireless Lab. şirketinin sahibi Rus vatandaşı Yaroslav Goncharov olarak görülüyor. Ancak uygulama mağazalarındaki kayıtlara göre FaceApp uygulamasının adresi, ABD'deki Delaware eyaletinin Wilmington bölgesinde bulunuyor.

Şirketin geçmişte satılıp satılmadığı bilinmese de kullanıcı verilerinin sürekli başka yerlere aktarıldığı kesin.

BİR GÜVENLİK UZMANININ DAHA AÇIKLAMASINA BAKALIM

Securízame güvenlik uzmanı olan Lorenzo Martínez, bu tür uygulamaların çok fazla veri topladığına inanıyor ve şu ifadelere yer veriyor: ''Size ait olmayan hiçbir uygulamaya tam olarak güvenmeyin. Yüzünüzü yaşlandırmaya yarayan bu algoritmalar bunu yaptığı gibi biyometrik verilerinizi de rahatlıkla toplayabilir. Eğer yine de bu uygulamaları kullanmak istiyorsanız, fotoğrafınızı herkesin erişimine açtığınızı bilmenizde fayda var.''

Yavaş yavaş içeriğimiz sonuna gelirken, Ukrayna'daki yetkililerin son günlerde FaceApp uygulamasını yasaklamak istediğini de hatırlatalım.

Bübütn bu bilgileri bir araya getirdiğimizde FaceApp türündeki birçok uygulamanın aslında kullanıcı verilerini topladığını söylememiz yanlış olmaz. Ancak bir uygulama ne kadar popülerse, topladığı veri miktarı da o kadar fazla oluyor.

Son olarak FaceApp uygulamasının gizlilik politikasında yer alan şu cümle ile yazımızın sonuna geliyoruz: