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Facebook 50 yıl sonra 'mezarlık' olacak

50 yıl içinde Facebook'un 'ölü kullanıcılarının' sayısının, yaşayan kullanıcı sayısını geçebileceği öngürülüyor.

AA | 01.05.2019 - 03:53..
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İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, Facebook'un ölü abonelerinin sayısı "durdurulamaz hızda" artıyor. 2004'te kurulan ve bugün 2 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı belirtilen Facebook'un 2012'de 30 milyon ölü abonesi vardı.

GÜNDE 8 BİN KULLANICI ÖLÜYOR

Dünya genelinde her gün ortalama sekiz bin Facebook kullanıcısının öldüğü tahmin ediliyor.

BM nüfus verileri ve Facebook'un 2018'deki kullanıcı bilgileri temel alınarak yapılan araştırmaya göre, sitenin büyüme hızının şimdiki gibi olması halinde ölü kullanıcısı sayısı bu yüzyılın sonunda 4.9 milyara ulaşabilir.

Kullanıcısı sayısının 2018'den itibaren hiç artmayacağı varsayımına göre yapılan hesaplamada ise ölü sayısı en az 1.4 milyar olacak. 2070'te "ölü kullanıcı" sayısı yaşayan kullanıcıların sayısını geçecek.

Araştırmacılar, bu durumda Facebook'un insanların ölmüş yakınlarını ziyaret ettiği bir "dijital mezarlığa" dönüşebileceğini belirtiyor.

Facebook 50 yıl sonra 'mezarlık' olacak

SELFİE'LER "YAŞAYACAK"

Uzmanlar, ölüler için 'kullanıcı' ifadesinin "şüphesiz yanlış olduğunu" ancak sitedeki verilerinin; yani "selfie'lerinin, güncellemelerinin ve ince böbürlenmelerinin yaşamaya devam edeceğini" söylüyor.

Oxford İnternet Enstitüsü'nden Carl Öhman'a göre, ölü kullanıcılara ait verilen geleceği önemli bir sorun olmaya aday.

Öhman, veriler üzerinde kimin hak sahibi olacağı, bunların ailelerin ve yakınların yararına en iyi şekilde kullanılabileceği ve gelecekte tarihçilerin geçmişi anlamak için bunlardan yararlanacağı konusunda belirsizlikler olduğuna dikkat çekti.

Facebook 50 yıl sonra 'mezarlık' olacak

VERİLERE HÜKMEDEN, TARİHE DE HÜKMEDECEK

Başka bir araştırmacı David Watson ise "Tarihin hiçbir döneminde bu denli büyük bir insan davranışı ve kültürü arşivi bir elde toplanmadı. Bu arşive hükmedenler bir anlamda tarihimize de hükmedecek" dedi.

Watson, tüm bu verilerin kâr amaçlı tek bir şirketin elinde olacağını vurguladı.

Guardian gazetesi daha önce yaşanan skandallara gönderme yaparak "Facebook'un verilere iyi sahip çıkan bir şirket olarak bilinmediğine" dikkat çekti.

Halihazırda yaşayan Facebook kullanıcıları, istediği bir kişiyi Facebook'taki verilerinin çoğuna erişim hakkı olacak bir yasal varis atabiliyor.

Ancak Observer gazetesine konuşan psikolog Elaine Kasket, Facebook'un kaybettikleri yakınlarının hesabına erişim isteyen kişilere "Size yardım etmek isterdik ama bu mümkün değil" yanıtını verdiğini belirterek "Ölen kişinin teknik olarak mevcut olmayan gizlilik haklarını koruduklarını söylüyorlar" dedi.

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