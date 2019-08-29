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Facebook, acil durum çağrısı özelliğini duyurdu

Yerel yönetimler, artık Facebook üzerinden acil durum çağrısı yapabilecek.

AA | 29.08.2019 - 09:39..
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Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Facebook, her ne kadar son zamanlarda gizlilik skandallarıyla gündeme gelse de yayınladığı bazı özellikleriyle insanların işlerini kolaylaştırabiliyor.

Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, şirket acil durumlarda yerel yönetimlere yardımcı olmak ve insanların güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirdiği "acil durum uyarısı" yapma özelliğini yerel yönetimlerin kullanımına sunmaya hazırlanıyor.

facebook

ACİL DURUMLARDA UYARI YAPACAK

ABD'deki 350'den fazla yerel yönetim tarafından test edilen yeni sistem; ani sel baskınları, kayıp insan raporları, yol çalışmaları, aşırı derece sıcaklıklar, bomba tehditleri gibi çeşitli durumlarda uyarı yapmak amacıyla kullanılabilecek

Geçen yılın başından beri, ABD'deki çok sayıda yerel yönetim tarafından test edilen "acil durum uyarısı" sistemi, yerel yönetimlerin acil durumlarda hızlıca vatandaşlarla iletişim kurmasını ve önemli bilgilerin paylaşılmasını sağllayacak.

BÖLGEDEKİ KULLANICILAR UYARILACAK

Yerel yönetimlerin Facebook'ta paylaştıkları bir içeriği "acil durum uyarısı" olarak işaretlemesiyle birlikte, mesaj durumdan etkilenen insanlarla paylaşılıyor. Paylaşımın yanı sıra bölgede yaşayan kullanıcılara bildirim gönderilerek, önemli bilgilere ulaşması ve komşularıyla iletişim kurması sağlanıyor.

facebook

Test aşamasında olumlu sonuçlar veren "acil durum uyarısı" sistemi yıl sonunda ABD'nin tüm bölgelerinde kullanıma sunulacak. Acil durumlarda iletişim imkanı sağlayan ve toplum güvenliğini artıran sistemin, ABD'de yaygınlaşmasının ardından tüm dünyada hizmete sunulması planlanıyor.

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