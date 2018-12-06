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Facebook arama ve mesajlaşma verilerimizi topluyor olabilir

Ortaya çıkan yeni raporlara göre Facebook, çağrı, SMS ve MMS verilerini topluyor.

Haber Merkezi | 06.12.2018 - 17:14..
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Günümüzde popülerliğini az da olsa kaybeden Facebook, yeni bir suçlama ile karşı karşıya. Ortaya çıkan raporlara göre uygulama, Android işletim sistemindeki bir açıktan faydalanarak, kullanıcıların izni olmadan SMS ve çağrı verilerini topluyor.

Facebook arama ve mesajlaşma verilerimizi topluyor olabilir

Ortaya atılan iddialara göre; Facebook, bu verileri "Kişiler" özelliği ve "Haber akışı"  gibi şeyler için kullanıyor, fakat bazı söylentilere göre ise şirket bu verileri başkalarına satıyor. Bütün bu haberlere rağmen Facebook, söz konusu belgelerin şirketi yıpratmak için eksik yazıldığını ifade ediyor.

Veri skandallarıyla sık sık başı derde giren Facebook, bakalım bu süreci atlatmak için nasıl bir yol izleyecek? Bütün bu ortaya çıkan haberler, uygulamanın kullanıcı sayısını da bir hayli azaltıyor.

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